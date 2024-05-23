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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cinsel istismarcının yalanı ortaya çıktı! Yaşça büyük eşini, 'annesi' diye tanıttı!

        İstismarcının ifadesi ortaya çıktı! Yaşça büyük eşini, 'annesi' diye tanıttı!

        Bursa'da, 43 yaşındaki Ahmet Bayraktar sosyal medyadan tanışıp evine çağırdığı 12 yaşındaki S.Ö.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Poliste ifade veren S.Ö, "Ahmet beni evine davet ettiğinde bazı fotoğrafları gördüm. Fotoğraflardaki kişinin annesi olduğunu söyledi. Eşiymiş daha sonra öğrendim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 08:06 Güncelleme: 23.05.2024 - 09:33
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        İstismarcının ifadesi ortaya çıktı! Yaşça büyük eşini, 'annesi' diye tanıttı!
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        Bursa'da olay, 30 Ocak'ta Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Bayraktar (43), sosyal medyadan tanışıp evine çağırdığı 12 yaşındaki S.Ö.'ye cinsel istismarda bulundu. Olay, kız çocuğunun boynundaki morluğu gören ablasının şüphelenip şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı.

        "EŞİNİ 'ANNEM' DİYE TANIŞTIRDI"

        DHA'da yer alan habere göre S.Ö poliste verdiği ifadesinde, “Ahmet’in yaşadığı eve gittim. Evinde fotoğrafını gördüğüm kendisinden yaşça büyük olan eşini de bana, 'annem' diye tanıttı.

        "23 YAŞINDA OLDUĞUNU SANIYORDUM"

        Sonrasında beni yatak odasına getirip annesinin diye eşinin eşyalarını gösterdi. Sonra da istismarda bulundu. Ahmet’in 23 yaşında olduğunu sanıyordum. Bunların başıma geleceğini bilmiyordum, şikâyetçiyim" dedi.

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        "YAŞININ 19 OLDUĞUNU BİLİYORDUM"

        Şüpheli Bayraktar da polisteki ifadesinde, "Kendisi ile tesadüfen tanıştık. Sosyal medya üzerinden yazışmaya başladık. Geçen süreç içerisinde gönül birlikteliğimiz başladı. Olay günü çok hastaydım. Bana gelmek istedi, pasta yapmak için evime geldi. Koltukta otururken sarılıp öptü. Ben S.Ö.’yü 19 yaşında biliyordum. Yaşının küçük olduğunu bilsem kendisiyle ilgilenmezdim" dedi.

        ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Adliyeye sevk edilen Ahmet Bayraktar ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi. Bayraktar hakkında başlatılan savcılık soruşturması devam ediyor.

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