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        Haberler Dünya Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor: Fransa Cumhurbaşkanı Macron bölgeye gitti

        Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor: Fransa Cumhurbaşkanı Macron bölgeye gitti

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da devam eden şiddet olaylarının ardından bölgeye gitti. OHAL'in devam etmesi gerektiğini Fransız güvenlik güçlerinin gerektiği sürece Yeni Kaledonya'da kalacağını vurguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 07:48 Güncelleme: 23.05.2024 - 07:48
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          Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, Fransız hükümetinin bağımsızlık yanlısı yerel halkın gücünü kırmaya neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkıyor.

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          Adada bir süredir yaşanan şiddet olayları yaşanırken OHAL ilan edililmiş, 6 kişi hayatını kaybetmişti.

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          Bölgede geriliminin düşmemesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şiddet olaylarını sonlandırmak amacıyla adaya gitti.

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          Yerel liderlerle görüşen Macron, Fransız güvenlik güçlerinin gerektiği sürece Yeni Kalendonya'da kalacağını söyledi ve "Önümüzdeki gün ve saatlerde büyük çaplı operasyonlar gerçekleştirilecek." dedi.

        • 5

          Macron, "Ben OHAL'in kaldırılmaması gerektiğine inanıyorum, uzatılabilir. Adaya 3 bin ek güvenlik personeli gönderilecek" açıklamasında bulundu.

        • 6

          YEREL HALK YÜZDE 40'INI OLUŞTURUYOR

          Yeni Kaledonya'nın yerel halkı Kanaklar, 300 bin olan Ada nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

        • 7

          Fransız hükümeti, anayasa değişikliği tasarısıyla Ada'daki 25 binden fazla Fransız seçmenin seçimlerde oy kullanmasının yolunu açmak istiyor.

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          Ada'da 2018, 2020 ve 2021'de olmak üzere 3 kez bağımsızlık için referandum yapılmış, bağımsızlık yanlıları yüzde 50'ye ulaşamamış ancak bu kritik eşiğe yaklaşan oranları yakalamıştı.

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          200'DEN FAZLA İŞ YERİ KUNDAKLANDI

          Yaşanan şiddet olaylarında 200'den fazla iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verilmişti.

        • 10

          Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından olağanüstü hal ilan edilmişti.

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          Yaşanan olayların ardından Yeni Zelanda ve Avustralya Yeni Kaledonya'dan vatandaşların tahliyesina başladı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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