Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor: Fransa Cumhurbaşkanı Macron bölgeye gitti
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da devam eden şiddet olaylarının ardından bölgeye gitti. OHAL'in devam etmesi gerektiğini Fransız güvenlik güçlerinin gerektiği sürece Yeni Kaledonya'da kalacağını vurguladı
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Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, Fransız hükümetinin bağımsızlık yanlısı yerel halkın gücünü kırmaya neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkıyor.
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Adada bir süredir yaşanan şiddet olayları yaşanırken OHAL ilan edililmiş, 6 kişi hayatını kaybetmişti.
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Bölgede geriliminin düşmemesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şiddet olaylarını sonlandırmak amacıyla adaya gitti.
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Yerel liderlerle görüşen Macron, Fransız güvenlik güçlerinin gerektiği sürece Yeni Kalendonya'da kalacağını söyledi ve "Önümüzdeki gün ve saatlerde büyük çaplı operasyonlar gerçekleştirilecek." dedi.
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Macron, "Ben OHAL'in kaldırılmaması gerektiğine inanıyorum, uzatılabilir. Adaya 3 bin ek güvenlik personeli gönderilecek" açıklamasında bulundu.
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YEREL HALK YÜZDE 40'INI OLUŞTURUYOR
Yeni Kaledonya'nın yerel halkı Kanaklar, 300 bin olan Ada nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.
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Fransız hükümeti, anayasa değişikliği tasarısıyla Ada'daki 25 binden fazla Fransız seçmenin seçimlerde oy kullanmasının yolunu açmak istiyor.
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Ada'da 2018, 2020 ve 2021'de olmak üzere 3 kez bağımsızlık için referandum yapılmış, bağımsızlık yanlıları yüzde 50'ye ulaşamamış ancak bu kritik eşiğe yaklaşan oranları yakalamıştı.
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200'DEN FAZLA İŞ YERİ KUNDAKLANDI
Yaşanan şiddet olaylarında 200'den fazla iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verilmişti.
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Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından olağanüstü hal ilan edilmişti.
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Yaşanan olayların ardından Yeni Zelanda ve Avustralya Yeni Kaledonya'dan vatandaşların tahliyesina başladı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.