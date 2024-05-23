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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur, çöl tozu, fırtına alarmı - 23 Mayıs Hava Durumu

        Meteoroloji'den sağanak yağmur, çöl tozu, fırtına alarmı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batı ve orta kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da toz taşınımı etkili olacak. İç Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli poyraz kendisini gösterecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 07:27 Güncelleme: 23.05.2024 - 07:27
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        Sağanak yağmur, çöl tozu, fırtına alarmı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, (Muğla hariç) Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Erzurum hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara ve Ege'nin doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Düzce, Zonguldak ve Isparta çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.

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        İstanbul

        Sağanak Yağış 22°

        Ankara

        Sağanak Yağış 27°

        İzmir

        Sağanak Yağış 26°

        Antalya

        Güneşli 28°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 21°

        Bursa

        Sağanak Yağış 22°

        Adana

        Kısmen Güneşli 31°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 29°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 30°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 20°

        Hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, diğer yerlerde batı ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneybatısında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Zonguldak, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su basını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgârın, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneybatısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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