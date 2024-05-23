ŞİDDET İDDİASI

Öte yandan Fırat Tanış, geçtiğimiz aylarda bir süredir aşk yaşadığı piyanist İklim Tamkan'a psikolojik şiddet uyguladığı yönündeki iddialarıyla gündeme gelmişti.

Fırat Tanış hakkında bir açıklamada bulunan İklim Tamkan, "Yaşadığım bu tecrübe benim için 'yanlış bir seçimdi' deyip geçemeyeceğim kadar yıpratıcı ve ürkütücü, sürreal bir hikâyeye dönüşmüştür. Maruz kaldığım şiddet sarmalı bana, aileme ve yakın çevreme şu ana dek hiç karşılaşmadığımız, tanık olmadığımız tarifi ve tahmini mümkün olmayan hisler yaşatmış ve bizde derin yaralar açmıştır. Daima her türlü canlıya sevgi ve saygıyla yaklaşmayı ilke edinmiş biri olarak böylesi bir durumda toplumsal, ahlaki ve vicdani sorumluluk taşıdığımın farkındayım" demişti.