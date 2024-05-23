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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin destekçileri tarafından bir kez daha protesto edildi

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin destekçileri tarafından bir kez daha protesto edildi

        7 Ekim'den başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının ardından ABD, İsrail'e desteğini çok kez yinelerken, ABD'nin İsrail'e desteği ülke çapında protesto ediliyor. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a yönelik protestolar da sürerken Blinken, bu kez de Kongre'deki konuşması Filistin destekçilerince protesto edildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 08:23 Güncelleme: 23.05.2024 - 08:23
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          ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bakanlığın bütçesi hakkında Kongre'de ifade verdiği sırada, bugün de Filistin destekçisi gruplarca protesto edildi.

        • 2

          ABD Temsilciler Meclisi Tahsisatlar Komitesinde, bakanlığının 2025 bütçesi konusunda ifade veren Blinken’in konuşması, yine "Filistin’e özgürlük" sloganları ile kesildi.

        • 3

          Protestoculardan biri "Hepimizi özgürleştirmek için Filistin’i özgürleştirin. Bütün özgürlük mücadeleleri birbiriyle bağlantılıdır." diye bağırdı.

        • 4

          Kongre polisinin müdahalesiyle dışarı çıkarılan protestoculardan biri, "Bizi değil, Blinken’ı tutuklamalısınız." dedi.

        • 5

          Blinken’ın dünkü Senato Dış İlişkiler Komitesi ve Senato Tahsisatlar Komitesindeki konuşmaları da Filistin destekçisi katılımcılar tarafından protesto edilerek sık sık bölünmüştü.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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