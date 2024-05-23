Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde geçen yıl mayıs ayında Furkan Sevinç'in (25) cinsel istismarda bulunduğu Nisanur Ö. (2) isimli bebeğin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, ablası R.Ö.'nün (8) de başkalarının cinsel istismarına maruz kaldığı tespit edildi.

DHA'da yer alan habere göre Metin Sucu (49) ile A.G. (50), R.Ö.'ye yönelik cinsel istismar şüphelileri olarak belirlendi. 2 şüpheli, geçen yıl 22 Mayıs'ta Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 2 polis ve 1 bekçi tarafından İstanbul'da yakalandı.

ARAÇTA FENALAŞTILAR

Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, tekrar ekip otosuna bindirildi. Metin Sucu ve A.G., daha sonra araçta fenalaştı. Şüpheliler, hastaneye götürüldü. Hastanede Metin Sucu hayatını kaybetti, A.G. tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis memurları Mehmet Yılmaz (41) ve Muhammet Emin Cergibozan (34) ile bekçi Uğur Oruç (36) tutuklandı.

SAVCILIK DARPTAN İDDİANAME HAZIRLADI

Polisler, Metin Sucu'nun kaçarken düştüğü için öldüğünü iddia ederken, savcılık şüphelinin darp sonucu öldüğü ihtimali üzerine iddianame hazırladı. İddianame Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

"ARAÇTA TAŞKINLIK YAPMAYA DEVAM ETTİ"

İstanbul 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurumu raporunda, Metin Sucu'nun ölümünün vücudundaki kırıklar ile birlikte yumuşak doku travması ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana geldiği belirtildi. Sanıklar daha önceki duruşmada verdiği ifadede şüphelilerin araç içinde başlarını sağa sola çarptıklarını, araç durunca Metin Sucu'nun kaçtığını, bu sırada düşerek başını yere çarptığını söyledi. Sanıklar, Metin Sucu'ya müdahale ettiklerini ancak şüphelilerin araçta taşkınlık yapmaya devam ettiğini, fenalaşan şüphelileri hastaneye götürdüklerini ve görevlerini aşmadıklarını söyledi.

"SANIKLAR HAKİM KARŞISINA ÇIKTI"

Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar Mehmet Yılmaz, Muhammet Emin Cergibozan, Uğur Oruç, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. A.G. ve Sucu’nun avukatları, sanıkların müvekkillerini işkence derecesine varan şekilde darp ettiklerini belirterek ‘Kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

"ORANTILI MÜDAHALEDE BULUNDUM"

Duruşmada dinlenen sanıklardan Muhammet Emin Cergibozan, “Böyle olsun istemezdim. Görevimi yerine getirmeye çalıştım. Kaçmaya çalışmaları nedeniyle orantılı müdahalede bulundum. Kemik kırığı olan yerlerde herhangi bir darp izi yoktur. Kamera görüntülerinde de kastımız olmadığı anlaşılmaktadır. Olay yaşandığı için üzgünüm” dedi.

"ŞAHIS ÖLMESİN DİYE ÇOK ÇABA SARF ETTİK"

Tutuklu sanık Mehmet Yılmaz da “Yapılan taşkınlığa karşı müdahalede bulunduk. Görevimizi yerine getirdik. A.G. rahatsızlandığı için hastaneye götürdük. Metin o sırada konuşuyordu; su içiyordu. Geri geldiğimizde fenalaştığını fark ettik. Şahsın yaşaması için tüm çabayı gösterdik. Bu olay nedeniyle çok üzüntü duyuyoruz. Şahıs ölmesin diye çok çaba sarf ettik” ifadelerini kullandı.

"HALK BU ŞAHISLARI LİNÇ ETMEYE KALKTI, BİZ SET OLDUK"

Diğer sanık Uğur Oruç ise “Böyle olsun istemezdik. Maktul ve A.G.’nin gözaltına alınmasına sebep olay kapsamında başka şahısların da gözaltı işlemlerinde yer aldık. Oradaki halk bu şahısları linç etmeye kalktı, biz set olduk. Neden böle bir şey yapalım?” dedi. Sanıklar tahliyelerini ve beraatlerini talep etti. Sanık avukatları hazırlanan mütalaayı kabul etmediklerini söyleyerek müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

TOPLAMDA 21’ER YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanıkların ve avukatların son sözlerinin ardından kararını açıkladı. Sanıkların Metin Sucu’ya yönelik ‘Vücutta kemik kırılmasına yol açacak şekilde yaralama sonucu öldürme’ suçundan 18’er yıl, A.G.’ye yönelik ise ‘Kasten yaralama’ suçundan 3’er yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanıkların avukatlarının karara itiraz edecekleri öğrenildi.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN İSTİSMAR SONUCU ÖLÜMÜNDE SANIĞA HAPİS VERİLMİŞTİ

Öte yandan Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 2 yaşındaki Nisanur Ö.’ye cinsel istismarda bulunup ölümüne sebep olan Furkan Sevinç'e 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan ise üst sınırdan 30 yıl hapis cezası vermişti.

A.G.’nin ise R.Ö.'ye yönelik 'çocuğun cinsel istismarı' soruşturması kapsamında adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı, yargılamanın ise Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürdüğü öğrenildi.