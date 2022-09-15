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Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre,

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğinde Ahmet Kürşad Dosdoğru atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mustafa Erdoğan, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4'üncü maddesi gereğince görevden alındı.