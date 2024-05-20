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        Haberler Gündem 3. Sayfa İlayda Alkan'ın katili için istenen ceza belli oldu! - Son dakika haberi

        8 Mart'ta öldürülen İlayda'nın katili için istenen ceza belli oldu!

        İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İlayda Alkan'ı öldüren, annesi Oya Taran'ı da yaralayan Yunus Yılmaz adlı cani için istenen ceza belli oldu. Korkunç olayda saldırgan hakkında 'Kasten öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet', 'kadına yönelik kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 12:21 Güncelleme: 20.05.2024 - 12:21
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        İlayda'nın katili için istenen ceza belli oldu!
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        İzmir'de '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İlayda Alkan'ı (20) öldüren annesi Oya Taran'ı (45) yaralayan sanık Yunus Yılmaz (32) için ‘Kasten öldürme’ suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet', 'kadına yönelik kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

        DHA'nın haberine göre olay, 8 Mart'ta saat 23.30 sıralarında Konak ilçesinde, Konak Üst Geçidi yakınlarında meydana geldi. Aynı yemek şirketinde çalışan Oya Taran ile kızı İlayda Alkan, 'Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle gittikleri eğlence mekanından dönerken dinlenmek için banka oturdu. Anne-kız, bu sırada, bir hastanede veri giriş memuru olan Yunus Yılmaz'ın bıçaklı saldırısına uğradı.

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        ANNE VE KIZINI BIÇAKLADI

        Yaşanan arbedede anne ve kızı vücutlarının çeşitli yerlerinden, Yunus Yılmaz da bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, anne ile kızını, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan İlayda Alkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlayda Alkan, olaydan bir gün sonra Torbalı ilçesindeki Ayrancılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Şüpheli Yunus Yılmaz ise olay günü mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Yılmaz, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüphelinin kullandığı bıçağın dışında, olay yerinde kanlı bir bıçak daha bulundu ve incelenmek üzere el koyuldu. Yunus Yılmaz, ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve tartışmanın nedenini hatırlamadığını söyledi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame, İzmir 4 Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede tutuklu sanık Yılmaz için ‘Kasten öldürme’ suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 'kadına yönelik kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

        KARŞILIK VERDİĞİNİ İDDİA ETTİ

        Sanık Yunus Yılmaz'ın da ifadesi iddianamede yer aldı. Alkollü bir mekanda arkadaşlarıyla beraber içki içtikten sonra eve gitmek üzere otobüs durağına doğru yürüdüğünü hatırladığını belirten sanık Yılmaz, "Yürüdüğüm esnada bankta oturan 2 kadın gördüm. Yanlarına doğru gittim. Ancak ne sebeple gittiğimi hatırlamıyorum. Hatırladığım tek şey, kadınların yanına yaklaştığımda birinin beni sağ bacağımdan bıçaklaması oldu. Ancak hangi kadının beni bıçakladığımı hatırlamıyorum. Sonrasında montumun cebinde taşıdığım bıçağı alarak kendimi korumak amacıyla karşımdakilere salladım. İsabet ettirip ettirmediğimi hatırlamıyorum. Sonrasında yürüyerek biraz uzaklaştığımı hatırlıyorum. Sonrasını ise hiç hatırlamıyorum. Kendime geldiğinde ambulansın içindeydim. Üstümde bıçak taşımamın sebebi ise olaydan 2-3 ay önce gasp edilmemdi. Bu olaydan dolayı kendimi savunmak amacıyla bıçak taşımaya başladım" dedi.

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        #son dakika
        #ilayda alkan
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