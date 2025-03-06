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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik TÜED: Bayram ikramiyesi bütçeye katkı sağlamalı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        TÜED: Bayram ikramiyesi bütçeye katkı sağlamalı

        Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesinde artış beklediğini belirterek, "Bayram ikramiyeleri, emeklilerimizin bütçesine katkı sağlayacak ve adına yakışır bir düzeye yükseltilmeli" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 16:28 Güncelleme: 06.03.2025 - 16:28
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        "Bayram ikramiyesi bütçeye katkı sağlamalı"
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        Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi kazanımının TÜED'in uzun yıllar süren mücadelesinin sonucu olduğuna dikkati çekerek, emeklilere 2018'den itibaren dini bayramlarda ikramiye verilmeye başlandığını anımsattı.

        O dönem Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000'er lira olarak verilen ikramiyenin, yapılan artışlarla mevcutta her bir bayram için 3 bin lira olarak uygulandığını aktaran Ergün, şöyle konuştu:

        "Son yıllardaki yüksek enflasyon karşısında bayram ikramiyeleri ciddi oranda eridi. İkramiyelere enflasyonun oldukça altında yapılan artışlar sonucu, ikramiyeler emeklilerin bütçesine katkı sağlamaktan uzaklaştı. İkramiye uygulamasının başlatıldığı 2018 yılında 1000 lirayla emeklilerimiz sıla-i rahim yapabiliyor ve küçükbaş kurban alabiliyordu. Maalesef, bugün mevcut ikramiye rakamıyla bunların gerçekleştirilmesi mümkün değil."

        Her gün Türkiye'nin dört bir yanındaki yüzlerce emekliden ikramiyenin artırılması gerektiği yönünde telefon ve mesaj aldıklarını belirten Ergün, şu ifadeleri kullandı:

        "Milyonlarca emeklimiz, en düşük emekli aylığı olan 14 bin 469 lira ile bir ay boyunca geçinmeye çalışıyor. Emekli aylıklarındaki artış oranının, çarşı ve pazardaki fiyatların artış oranının gerisinde kalmasıyla emeklilerimizin alım gücü düşüyor. Böyle bir tablo söz konusuyken bayram ikramiyeleri emeklilerimizin bir derdine merhem olmalı. Bugün itibarıyla milyonlarca emekli her bir bayram için 3 bin lira olarak verilen ikramiyelerin artırılmasını dört gözle bekliyor. Bayram ikramiyeleri, emeklilerimizin bütçesine katkı sağlayacak ve adına yakışır bir düzeye yükseltilmeli. Zor durumda olan emeklilerimiz, kavuşma, kucaklaşma ve kaynaşmayı simgeleyen bayramı ağız tadıyla geçirmeli."

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