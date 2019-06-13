13 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump, Rus doğal gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyacak "Kuzey Akım 2" doğal gaz boru hattı için yaptırım uygulamayı değerlendirdiğini söyledi.
Beyaz Saray'da Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Almanya'yı enerjide Rusya'ya daha bağımlı hale geleceği konusunda uyardı.
Trump Beyaz Saray'da Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile birlikte gazetecilere açıklamalarda bulunurken, "Almanya'yı Rusya'dan koruyoruz ve Rusya Almanya'dan milyarlarca dolar alıyor" dedi.
ABD Enerji Bakanı Rick Perry geçen ay yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 2'de yer alan şirketlere büyük sınırlamalar getiren bir yaptırım tasarısının çok uzak olmayan bir gelecekte Kongre gündemine gelebileceği uyarısı yaptı.
Kuzey Akım 2 hattı için Rus Gazprom şirketiyle Alman BASF ve E.ON anlaşma imzalamıştı. Projeye daha sonra Hollandalı N.V. Nederlandse Gasunie ve Fransız GDF Suez katılmış, boru hattının mühendisliğini ise İtalya Saipem üstlenmişti.
Baltık Denizi altından Rusya'dan Almanya'ya doğalgaz sevkiyatını sağlayacak 1.225 km uzunluğundaki Kuzey Akımı 2 boru hattı projesi mevcut Kuzey Akım boru hattının kapasitesini iki katına çıkaracak. Avrupa Birliği ise proje konusunda bölünmüş durumda.
Doğu Avrupa, İskandinav ve Baltık Denizi ülkeleri, boru hattının Moskova'nın Avrupa üzerindeki ekonomik kontrolünü artırdığını düşünüyor. Ancak Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'daki birçok politikacı ve enerji şirketi kömürden ve nükleer enerjiden uzaklaşmak isteyen Almanya'nın sürekli doğalgaz tedarikine ihtiyaç duyması nedeniyle projeyi destekliyor
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