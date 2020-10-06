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Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump dün gece hastaneden ayrılarak Beyaz Saray'a geri döndü ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Trump'ın tedavisinde kullanılan REGN-COV2 ilacının üreticisi Regeron'un hisseleri ise dün yüzde 7 yükseldi.

Trump'ın ekibi söz konusu ilacın tedavide kullanıldığını cuma günü açıklamıştı. Bunun üzerine Nasadaq'ta işlem gören Regeron hisseleri borsa açılışında yüzde 10 yükseldi. Daha sonra kazanımlarının bir kısmını geri verse de hisseler günü yüzde 7 yükselişle kapattı.

HAZİRANDA İNSAN TESTLERİNE BAŞLADI

Bu yükselişle beraber Reegeron'un piyasa değeri sadece 1 günde 4.3 milyar dolar yükselerek 64.4 milyar dolara ulaştı. Koronavirüs tedavisi üzerinde çalışan Regeron'un hisseleri 2020 genelinde yatırımcısına yüzde 60 getiri sağladı. Regeron haziran ayından bu yana geliştirdiği koronavirüs ilacını insanlar üzerinde test ediyor. Koronavirüse karşı hızlı bir şekilde ilaç geliştirilmesini amaçlayan bir program kapsamında da devletten 425 milyon dolarlık kaynak sağladı.

SERVETİ 400 MİLYON DOLAR ARTTI

Bu yükseliş firmanın CEO'su ve kurucularından olan Dr. Leonard Schleifer'in mart ayından bu yana servetinin 400 milyon dolarlık artışla 2.5 milyar dolara ulaşmasını sağladı.

Dr. Leonard Schleifer geçen cuma Trump'ın tedavisiyle ilgili yaptığı açıklamada "Trump'ın bağışıklık sistemini yeterince güçlendirerek hastalığı tamamen yenmesini umuyoruz" açıklamasında bulundu.

Regeneron Trump'ın tedavisinde kullanılan REGN-COV2 ilacından ayda 300 bin doz üretmeyi hedefliyor.