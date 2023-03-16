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Haberler Teknoloji Uygulama TOGG ön sipariş aplikasyonu "Trumore" en popüler uygulamalar arasında! - Güncel haberler

Ön siparişe çıkacağı gün en popüler uygulamalar arasında zirveye yerleşti

Türkiye'nin otomobili Togg, 16-27 Mart tarihleri arasında akıllı telefon uygulaması Trumore üzerinden ön siparişe açılıyor. Siparişe açılacağı ilk gün App Store'da en popüler ücretsiz uygulamalar listesinde zirveye çıktı

Giriş: 16.03.2023 - 10:57 | Güncelleme: ABONE OL
TOGG ön sipariş aplikasyonu

Merakla beklenen gün geldi çattı. Türkiye'nin otomobili için geri sayım sona geldi, ön siparişin başlamasına saatler kala ise Togg'un uygulaması Türkiye'deki indirmelerde zirveye yerleşti. Trumore uygulaması Türkiye'deki indirme rakamlarıyla hem App Store'da hem de Google Play Store'da dünya devi popüler uygulamaları geride bırakmayı başardı.

WHATSAPP'I VE INSTAGRAMI GERİDE BIRAKTI

16-27 Mart tarihleri arasında Trumore dijital platformu ve www.togg.com.tr Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X için uygulamayı indiren Türk tüketici, Trumore'u App Store'da zirveye taşıdı. Dünyanın önde gelen popüler uygulamaları olan WhatsApp ve Instagram ise Togg ön sipariş furyasının gerisinde kalarak 2. ve 3. sırada yer aldılar. YouTube ise onları takip eden uygulama olarak göze çarpıyor.

GOOGLE PLAY STORE'DA 5. SIRADA

App Store'da zirveyi elde eden Togg Trumore, Google'ın Play Sore uygulama indirme platformunda ise Türkiye'de şu anda 5. sırada yer alıyor. Türkiye'nin Otomobili'nin uygulaması bu platformda da Instagram, TikTok ve WhatsApp gibi popüler uygulamaları geride bırakmayı başarmış durumda.

953 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Togg, ‘T10X’ adını verdiği ve akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan uzaktan güncellenebilen akıllı cihazını, iki farklı donanım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle ön siparişe sunacağını açıklamıştı. Trumore dijital platformu ve www.togg.com.tr Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL’den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.

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