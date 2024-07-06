Türkiye Hollanda milli maçı TRT 1 canlı izleme ekranı
Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Bilindiği gibi, Hollanda karşısında 14 kez sahaya çıkan A Milli Takımımız, bu karşılaşmalarda sahadan 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile ayrılmıştı. Heyecan dolu maç TRT 1'den takip edilirken, karşılaşmayı canlı olarak seyretmek isteyenler tarafından Türkiye-Hollanda TRT 1 canlı izleme ekranı araştırmaları şimdiden başladı. İşte Türkiye Hollanda milli maçı TRT 1 canlı yayın izleme sayfası...
- 1
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen EURO 2024'te milli takımımız çeyrek final maçına çıkacak. Futbolseverler tarafından Türkiye Hollanda TRT 1 canlı izle sorgulamaları artış gösteriyor. İşte Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 maçları canlı yayın izle linki...
- 2
HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Hollanda - Türkiye maçı saat 22:00'da başlayacak. Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
- 3
MUHTEMEL 11'LER
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Reijnders, Malen, Simons, Gakpo, Depay.
-
- 4
Türkiye: Mert, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Okay, Kaan, Hakan, Barış Alper, Kenan, Arda.
- 5
MİLLİ TAKIMDA ÖNEMLİ EKSİKLER
A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, maçta forma giyemeyecek. Milli takımda cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek. Hollanda'da ise cezalı oyuncu bulunmuyor.
- 6
UEFA'DAN MERİH DEMİRAL'A ŞOK CEZA!
UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. UEFA, 2 maçlık ceza dışında Merih Demiral'ın sosyal medyadaki paylaşımlarını da kaldırmasını talep etti.
UEFA, yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir." ifadeleriyle cezanın gerekçesini açıkladı.
-
- 7
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, 631. MAÇINA ÇIKACAK
Türkiye, 101 yıllık tarihinde 345'i resmi, 285'i özel toplam 630 maç oynayıp, biri hükmen 245 galibiyet, 148 beraberlik ve 237 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlılar, 270'i deplasmanda, 272'si Türkiye'de, 88'i ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 860 gol attı, kalesinde 903 gol gördü.
- 8
Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 630 karşılaşmanın 546'sını Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.