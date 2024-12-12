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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trendyol, Yerli Malı Haftası'nı yöresinden ürünler ile kutluyor - İş-Yaşam Haberleri

        Trendyol, Yerli Malı Haftası'nı yöresinden ürünler ile kutluyor

        Trendyol, 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası kapsamında yerel üreticilere desteğini Yöresinden Ürünler programı ile sürdürüyor. Yöresinden Ürünler programı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere yerli üretim ürünleri tüketicilerle buluşturuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 15:22 Güncelleme: 12.12.2024 - 15:22
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        Trendyol, Yerli Malı Haftası'nı yöresinden ürünler ile kutluyor
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        Yerli üretim ve tüketim bilincini oluşturmak için her yıl 12-18 Aralık'ta kutlanan Yerli Malı Haftası'na Trendyol da 'Yöresinden Ürünler' programı ile katkı sağlıyor.

        Trendyol’un Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle 2021 yılında başlattığı Yöresinden Ürünler programı, Anadolu’nun dört bir yanındaki yerel üreticilere dijital dünyada yeni bir alan açıyor. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş coğrafi işaretli ürünlerin yanı sıra, yer fıstığından sabuna, iğne oyasından gül suyuna kadar yüzlerce yöresel ürün bu program sayesinde tüketicilere sunuluyor.

        Yerel Üretim Ekosistemine Katkı

        Trendyol’un Yöresinden Ürünler butiğinde, Uşak’ın ev tarhanası, Bursa’nın Gemlik zeytini, Isparta’nın gül yağı gibi coğrafi işaretli ürünlerin yanı sıra, el emeği ve doğal malzemelerle üretilmiş yüzlerce yöresel ürün tüketicilerle buluşuyor.

        Yerli Malı Haftası kapsamında, Anadolu’nun zenginliklerine olan ilgi bir kez daha artarken, program yerel ekonomiye önemli bir katkı sağlıyor.

        Global Pazarlara Açılan Kapı

        Dijital fırsat eşitliği sağlama misyonuyla hareket ettiğini ifade eden Trendyol, Yöresinden Ürünler Programı ile hem yerel üreticilere destek oluyor hem de coğrafi işaretli ürünleri global pazarlara taşıyarak e-ihracat fırsatları yaratmayı hedefliyor.

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