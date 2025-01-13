Transfer sezonu ne zaman?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) transfer dönemlerine ait takvimi yayınlandı. Böylece ikinci transfer döneminin başlayacağı ve sona ereceği tarihler belli olmuş oldu. Peki, "Transfer sezonu ne zaman açılıyor? 2025 Ocak Ara transfer dönemi hangi tarihte başlayacak?" İşte ikinci transfer tescil dönemine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2024-2025 yılı ara transfer dönemi tarihlerini duyurdu. Süper Lig'de 19. hafta maçları tamamlanırken, ara transfer sezonun açılacağı tarih gündemdeki yerini aldı. Başta Fenerbahçe, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor olmak üzere Süper Lig ekipleri transfer döneminin başlamasıyla, eksik bölgelerini yeni transferlerle güçlendirmeyi hedefliyor. İşte 2025 Ocak 2. transfer döneminin başlayacağı tarih...
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ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu.
Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025 (bugün) başladı.
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ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?
13 Ocak'ta başlayan transfer sezonu 11 Şubat tarihinde sona erecek.
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