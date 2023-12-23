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        Haberler Ekonomi Otomobil Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 3 aydır düşüyor - Otomobil Haberleri

        Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 3 aydır düşüyor

        Trafiğe kasımda 182 bin 301 aracın kaydı yapıldı, 2 bin 761 aracın kaydı silindi. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kasımda aylık bazda yüzde 1,3 azalırken 3 ay üst üste gerilemiş oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kasımda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47.1'ini otomobil, yüzde 37'si ise motosiklet oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 11:32 Güncelleme: 23.12.2023 - 11:32
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        Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 3 aydır düşüyor
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, kasımda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48,4 artarak 182 bin 301 oldu. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 7,9 yükselişle 2 bin 761 olarak hesaplandı. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı kasımda 179 bin 540 adet arttı.

        Kasımda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,1'ini otomobil, yüzde 37'sini motosiklet, yüzde 9'unu kamyonet, yüzde 3,9'unu traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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        Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kasımda aylık bazda yüzde 1,3 azaldı. Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 184 bin 767 iken kasımda 182 bin 301'e geriledi. Ağustosta 235 bin 317, eylülde 198 bin 740 olan trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, böylece 3 ay üst üste gerilemiş oldu.

        Kasımda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste yüzde 23, otomobilde yüzde 13,8, kamyonette yüzde 5,7, traktörde yüzde 3 artarken, motosiklette yüzde 17,1, minibüste yüzde 13,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 8,7 ve kamyonda yüzde 0,8 azaldı.

        Kasımda geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 82, minibüste yüzde 64,5, otomobilde yüzde 55, otobüste yüzde 45,7 artarken, özel amaçlı taşıtta yüzde 18,1, traktörde yüzde 8,7, kamyonette yüzde 7,1 ve kamyonda yüzde 2,9 azaldı.

        TOPLAM TAŞIT SAYISI 28.5 MİLYON OLDU

        Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı kasım sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 8,33 artışla 28 milyon 545 bin 316'ya çıktı.

        Bu taşıtların yüzde 53'ünü otomobil, yüzde 17,5'ini motosiklet, yüzde 15,7'sini kamyonet, yüzde 7,6'sını traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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        Söz konusu ayda 705 bin 23 taşıtın devri yapıldı. Bu taşıtların yüzde 64,1'ini otomobil, yüzde 16,1'ini kamyonet, yüzde 10,6'sını motosiklet, yüzde 3,8'ini traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

        Kasımda 85 bin 937 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bu otomobillerde ilk 3 marka yüzde 12,1 ile Renault, yüzde 9,1 ile Fiat ve yüzde 8,1 ile Volkswagen olarak sıralandı.

        11 AYDA 2.1 MİLYON TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

        Ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 84,6 artarak 2 milyon 91 bin 21 olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 13,3 azalarak 27 bin 841 oldu. Böylece bu dönemde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 63 bin 180 adet artış gerçekleşti.

        Ocak-kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 855 bin 587 otomobilin yüzde 66'sı benzinli, yüzde 16,9'u dizel, yüzde 9,2'si hibrit, yüzde 6,5'i elektrikli ve yüzde 1,4'ü LPG'li araçlar oldu. Kasım sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 131 bin 392 otomobilin ise yüzde 35,8'inin dizel, yüzde 33,6'sının LPG'li, yüzde 28,5'inin benzinli, yüzde 1,4'ünün hibrit ve yüzde 0,5'inin elektrikli olduğu görüldü.

        Ocak-kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 33,5'inin 1300 ve altı, yüzde 23,3'ünün 1401-1500, yüzde 19,7'sinin 1301-1400, yüzde 10,4'ünün 1501-1600, yüzde 5,8'inin 1601-2000, yüzde 0,8'inin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu belirlendi.

        Yılın 11 ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerden en fazla tercih edilen ilk 3 renk yüzde 36 ile gri, yüzde 27,1 ile beyaz ve yüzde 12,3 ile mavi oldu.

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