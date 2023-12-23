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        Haberler Magazin 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Alev'i Müjde Uzman: Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik

        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Alev'i Müjde Uzman: Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik

        'Kızılcık Şerbeti'nin izleyiciler üzerindeki etkisi her yeni bölümle daha da artıyor. Öyle ki dizinin yayınlandığı cuma günleri, 'Kızılcık Şerbeti' ile özdeşleşti. 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Alev'i Müjde Uzman, bu durumu; "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik" şeklinde yorumladı

        mcaliskan@cyh.com.tr
        Giriş: 23.12.2023 - 10:23 Güncelleme: 23.12.2023 - 10:23
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        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
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        Cuma günü demek 'Kızılcık Şerbeti' demek...

        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Alev'i Müjde Uzman, bu durumu Habertürk'e "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik" şeklinde yorumladı.

        Sizce ‘Kızılcık Şerbeti’nin alameti farikası nedir? Diziyi toplumun ortak paydası haline getiren etmenler nelerdir?

        Biz toplum olarak birazcık oto-sansürlerle, susmakla, pasif olmakla her konuda sınandık galiba. Hayat gailesine düşüp, bir şeyleri unutup, oturmuştuk. Sevimli bir yerden, herkesin ilgisini çekecek bir yerden, bir itici güç gerekiyordu. Sanki yavaş yavaş birbirine eklenen bir zincir gibi insanlarda “Bir dakika, evet ya” gibi bir şey oldu. Bunu çok tatlı dille, iyilikle, güzellikle yaptığımızı düşünüyorum. Bu tabii ki senaristlerimizin dili ve başarısı. Bu kadar farklı yaş grubunu, bu kadar farklı insanı bir araya getiren şey, eminim o en içimizdeki geçmişten gelen bir his olmalı. Çünkü bambaşka yaşlardan bambaşka mesleklerden insanlar var. Demek ki bu coğrafyaya ait bir his tetiklendi. Hepimizi birleştiren, hepimize dokunan. Ben yıllardır bu kadar farklı kafada insandan aynı konuda benzer fikir duymamıştım. Bunu yapan da aslında bir eğlence aracı, bir dizi. Ne belgesel ne kamu spotu, aslında bu işin kimseye bir şey öğretmek gibi bir misyonu yok.

        Birleştirme konusunda böyle daha etkili olduğunu düşünüyorum...

        Böyle olması çok güzel. Günün sonunda sevginin kazanacağı, insanların kendilerini sorgulayacağı bir şey yapmak çok güzel. İnsanlar “Şu karaktere kızıyoruz.” diyorlar ama kızarken şunu düşünüyorlar, “Ben buna neden kızıyorum? Bir dakika, buna kızıyorum da öteki de haksız.” Harika... Hep beraber beyin fırtınası yapalım, hep beraber empati yapalım, yeter.

        Her yaş grubundan her meslekten her farklı düşünceden insanın bir araya gelebileceğini, aslında birbirini kabul edeceğini gösteriyor olması açısından çok önemli...

        Her cuma birleştik. Bütün ülke bir konuda birleştik. O yüzden bu işin içinde olmak çok güzel.

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        #kızılcık şerbeti
        #show tv
        #Müjde Uzman

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