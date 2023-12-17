'Kızılcık Şerbeti'; toplumun ortak paydası
Doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikâyesi; 'Kızılcık Şerbeti'... Her hafta yüksek ölçüde ilgiyle izlenen 'Kızılcık Şerbeti', yayınlandığı ilk bölümden itibaren toplumun ortak paydası oldu
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Cuma akşamları demek, 'Kızılcık Şerbeti' demek...
Öyle ki izleyiciler, cuma akşamlarının programını 'Kızılcık Şerbeti'nin yayın saatine göre ayarlıyor.
Öyle ki izleyiciler, cuma akşamları evlerde 'Kızılcık Şerbeti' günü düzenliyor.
İzleyiciler, birlikte izleyerek aldıkları keyfi paylaşma adına ya kendi evlerine dizinin hayranı arkadaşlarını / komşularını davet ediyor ya da bu amaçla aldıkları davet üzerine misafirliğe gidiyor.
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'Kızılcık Şerbeti', toplumun her kesminden yüksek ilgi görüyor.
Eğitim düzeyi, geliri, mesleği ve yaşadığı yer neresi olursa olsun ortak paydaları, 'Kızılcık Şerbeti' oluyor.
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Bunun göstergesi de elbette izlenme oranları ve izlenme payları...
15 Aralık'ta yayınlanan bölümüyle de bu durum bir kez daha gözler önüne serildi.
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'Kızılcık Şerbeti', izlenme oranları ve izlenme paylarıyla her hafta olduğu gibi 15 Aralık'ta yayınlanan bölümüyle de ilk 100 program arasında birinci sırada yer aldı.
Ayrıca;
'Alev' ve 'Nilay' etiketleri; 11 saat, 'Rüzgar' etiketi; 5 saat, 'Kıvılcım', 'Pembe' ve 'Doğa' etiketi ise 4 saat boyunca X’in Trend Topic listesinde yer alarak rekor beğeni ve yorum sayısına ulaştı.
Büyük beğeni toplayan bölümde, izleyenler oyuncuların performanslarına övgüler yağdırdı.
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Ayrıca;
Bir büyük başarı daha elde etti. 'Kızılcık Şerbeti', AB ve ABC1 20+'da bu sezonun en yüksek reytingine ulaşan dizi oldu.
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Yayınlandığı ilk bölümünden itibaren izleyicilerin bu kadar yüksek ölçüde ilgisine mazhar olmasının temelinde hangi etmenler bulunuyor?
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Yayıncı kuruluş SHOW TV ile dizinin yapımcı şirketi Gold Film'in deneyimi o ana etmenlerden biri...
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Faruk Turgut'un yapımcılığında çekilen 'Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunu Melis Civelek yazarken Ketche yönetmenliğini yapıyor.
Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kayra Şenocak, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Gizem Yanık, Ebru Destan, Pelin Bölükbaşı, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan ve Aysun Demir Kurtuldu'dan oluşuyor.
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Yapımcının organizasyon kabiliyeti, senaristin güçlü kalemi, yönetmenin kendisine sunulan senaryoyu olabilecek en etkin şekilde çekmesi ve oyuncuların yüksek performansı 'Kızılcık Şerbeti'nin cuma akşamlarıyla özdeşleşmesini doğal olarak kaçınılmaz hale getiriyor.
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İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan 'Kıvılcım', eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı 'Çimen' henüz liseye devam etmekte, büyük kızı 'Doğa' ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır.
'Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. 'Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan 'Kıvılcım', hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. 'Doğa’nın kocası 'Fatih’in ailesi muhafazakâr bir ailedir.
'Kıvılcım', kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. 'Doğa' ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır.
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Eğitim düzeyi, geliri, mesleği ve yaşadığı yer neresi olursa olsun izleyicilerin ortak paydalarının 'Kızılcık Şerbeti' olmasındaki etmenlerden olan oyuncuların canlandırdıkları karakterlere ve kariyerlerine göz atacak olursak;
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ÖMER ÜNAL (BARIŞ KILIÇ)
'Abdullah Ünal’ın kardeşi.
'Ömer', ağabeyine göre daha iyi eğitim almış, yurt dışında okumuştur. Aile fertlerine saygıda asla kusur etmeyeceği gibi, kendini de asla ezdirmez ve kimseden lafını esirgemez. Kıvılcım’la karşılaşması, onun için de hayatının sınavı olacaktır.
BARIŞ KILIÇ KİMDİR?
1978'de doğdu:
Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdikten sonra Yeditepe Üniversitesi’nde İngilizce MBA programını alarak yüksek lisans yaptı. ABD'de bir yıl eğitim gördükten sonra yurda döndü.
Oyunculuk kariyerine 'Bütün Çocuklarım' ile başladı.
Ekim 2022’de Turizm Bakanlığı’nın katkıları ile düzenlenen Türk Sinemasının 108'nci yılı ödül gecesinde 'Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar' ödülüne de layık görüldü.
YAPIMLARI
• Kızılcık Şerbeti
• Bütün Çocuklarım
• Adını Feriha Koydum
• Güllerin Savaşı
• Yasak Elma
• Evlilik Hakkında Her Şey
• Seni Seviyorum Adamım
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FATİH ÜNAL (DOĞUKAN GÜNGÖR)
'Fatih', 'Abdullah’ın en küçük oğlu ve babasının en kıymetlisi. Saygılı, efendi bir kişilik. Ağabeyi 'Mustafa’nın aksine iş konularında daha aktif ve akıllı. 'Doğa’ya âşık olup evlendiğinde, babasının onayını almak onun için önemlidir.
DOĞUKAN GÜNGÖR KİMDİR?
1996'da doğdu.
Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünde okurken, okulun tiyatro kulübünde oyunculuğa başladı. Harika Uygur’dan oyunculuk eğitimi aldı.
YAPIMLARI
• Kızılcık Şerbeti
• Her Şeye Rağmen
• Dilber Ay Küçük Dev Kadın
• Zümrüdüanka
• Meryem
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KIVILCIM ARSLAN (EVRİM ALASYA)
'Kıvılcım', hâkim bir baba ve ev hanımı bir annenin büyük kızları olarak dünyaya gelir. Babası Kıvılcım’ın üniversiteden mezun olmasını göremeden vefat edince, ailenin tüm sorumluluğu Kıvılcım’a kalır. 'Kıvılcım’ın annesi 'Sönmez', fedakâr bir kadın olmasına rağmen pek sevgini gösteremeyen dominant bir kadındır. Çalışma hayatına, İstanbul’un en köklü ve iyi okullarından birinde lise müdürü olarak devam etmektedir. Meslek hayatındaki duruşu ve okuldaki disiplini sağlamasıyla nam salmıştır. 'Kıvılcım' için hayat prensiplerden ibarettir. Oldukça düzenli, sistematik ve dakiktir. Kariyerinde yükseldikçe, mesleği onun kimliği olmuştur. Dolayısıyla, evinde de bir öğretmen gibidir. 'Doğa' ve 'Çimen' adında iki kız çocuğu sahibi olmuştur. Eşi 'Kayhan', zaman içinde 'Kıvılcım’ın otoritesinin boyunduruğunda olmaktan sıkılır ve boşanırlar. 'Kıvılcım', kendisini ailesine ve öğrencilerine adarken, hayatını kariyerinde yükselmek üzerine planlar. Çocukları için istediği tek şey ise, iyi eğitim almaları ve çalışıp kariyer sahibi olmalarıdır.
EVRİM ALASYA KİMDİR?
1979'da doğdu.
2003’te Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun oldu.
YAPIMLARI
• Kızılcık Şerbeti
• Bir İstanbul Masalı
• Ihlamurlar Altında
• Mahşer
• Gece Sesleri
• Gönülçelen
• Muhteşem Yüzyıl
• Benim adım Gültepe
• Güneşin Kızları
• Koca Koca Yalanlar
• Kırmızı Oda
• Akrep
• Terzi
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ALEV ARSLAN (MÜJDE UZMAN)
'Kıvılcım’ın uçarı kız kardeşi.
Bir organizasyon firmasının sahibi. 'Kıvılcım' ne kadar ayakları yere basan biriyse, 'Alev' bir o kadar hercai. Neşeli, eğlenceli, esprili. Hayata farklı bir pencereden bakan, birçok şeyi ciddiye almayan bir yapısı vardır. Ona göre her şey basittir. Sözünü esirgemez, aklına ilk geleni söyler.
MÜJDE UZMAN KİMDİR?
1984'te doğdu.
Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümü mezunu. 2001'de Elite Model Look yarışmasını birinci olarak tamamladı.
Bir süre mankenlik / modellikle eş zamanlı yürüttüğü ticaret ve pazar araştırması alanlarında kurumsal sektörde çalıştıktan sonra VJ’lik yaptı. Oyunculuk kariyerine 2008'de başladı.
YAPIMLARI
• Kızılcık Şerbeti
• Recep İvedik 2
• Hadi İnşallah
• Sekiz
• Ruins Episode 1: Golden İmmortal
• Kutsal Damacana 4
• İllegal Hayatlar
• Paramparça Aşklar
• Akasya Durağı
• Kapalıçarşı
• Aşk Bir Hayal
• Muhteşem Yüzyıl
• Bir Çocuk Sevdim
• Fatih
• 20 Dakika
• Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
• Kiralık Aşk
• Savaşçı
• Evlilik Hakkında Her Şey
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ABDULLAH ÜNAL (SETTAR TANRIÖĞEN)
'Ömer’in ağabeyi.
'Ömer' ve 'Abdullah', şirkette hisse olarak eşit olsalar da, ailevi yapılarında hiyerarşi olduğundan, ailenin en büyüğü ve söz sahibidir. İyi bir aile babası ve babacan bir adamdır. Eşine çocuklarına bağlı, başarılı bir adam olmasının yanında tam bir aile reisidir. Son söz onundur, saygı onun kırmızı çizgisidir. Herkesin fikrine saygı duyarken, kendininkine de duyulmasını bekler.
SETTAR TANRIÖĞEN KİMDİR?
1960'ta doğdu.
Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünü bitirdi.
1990'lı yıllarda Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Erdal Tosun, Zerrin Sümer, Serhat Özcan ve Erdoğan Dikmen'nin de oynadığı Bir Demet Tiyatro'da oynadığı Saldıray Abi karakteri ile tanındı.
'Vavien' adlı filmde oynadığı 'Cemal' rolü ile SİYAD Türk Sineması ödülleri kapsamında 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödünü aldı.
2010'da 'Gölgeler ve Suretler' adlı filmde 'Cevdet' karakteriyle 2011'de Ankara Film Festivali kapsamında 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.
YAPIMLARI
• Kızılcık Şerbeti
• Aşıklar Bayramı
• Bu Sayılmaz
• Saklı
• Hayalet Dayı
• Baba Candır
• Yağmur: Kıyamet Çiçeği
• Urfalıyam Ezelden
• Toz Ruhu
• Nergis Hanım
• İki Kafadar Chinese Connection
• Sultan
• Yangın Var
• Babam Sağolsun
• Çınar Ağacı
• Çoğunluk
• Unutma Beni İstanbul
• Gölgeler ve Suretler
• Ayrılık
• Vavien
• Nokta
• Kolay Gelsin
• Gece Gündüz
• Kutsal Damacana
• Ayda
• Polis
• Karınca Yuvası
• Kader
• Hayatımın Kadınısın
• Ödünç Hayat
• Takva
• Akad Sineması
• İki Süper Film Birden
• Yazı Tura
• Hadi Uç Bakalım
• Alacakaranlık
• İki Oda Bir Sinan
• Hızma
• Şarkıcı
• Güneş Yanıkları
• İkinci Bahar
• Yara
• Eşkıya
• Bir Demet Tiyatro
• Çiçek Taksi
• Boş Gezen ve Kalfası
• Doktora Bak Doktora
• Aziz Ahmet
• İnce Hasan
• Hoş Memo
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PEMBE ÜNAL (SİBEL TAŞÇIOĞLU)
'Abdullah’ın eşi ve üç çocuğunun annesi.
'Abdullah' ile görücü usulü evlenmiş ama ona âşık oldu. 'Pembe' için hayat kocası ve çocuklarından ibaret. Evlatlarından, mutluluğu için fedâkarlık yapmaktan kaçınmayan yapıcı, güler yüzlü, titiz, tertipli bir kadın.
SİBEL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?
1976'da doğdu.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk bölümünden mezun oldu.
2001'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bünyesinde İngiltere’deki Doncaster College’de Sirk üzerine Work Shop’a katıldı.
2012'de Sibel Yıldırım ile birlikte “Tiyatro Si’s” i kurdu ve iki yıl boyunca bu tiyatroda hem oyunculuk hem yöneticilik yaptı.
YAPIMLARI
• Kızılcık Şerbeti
• Medcezir
• Kehribar
• Muhteşem Yüzyıl-Kösem
• Bir Zamanlar Çukurova
• Son Mektup
• Rus Gelin
• Bizim İçin Şampiyon
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DOĞA KORKMAZ (SILA TÜRKOĞLU)
'Doğa', 'Kıvılcım’ın büyük kızıdır. Annesi gibi idealist ve çalışkandır. Annesinin müdür olduğu okuldan birincilikte mezun olmuş, dişçilik fakültesini tam burslu kazanmıştır. Annesinden herkes gibi o da çekinir. Annesi onun için çok kıymetlidir, onun üzülmesine asla razı olmadığından 'Fatih' ile birlikteliğini önceleri gizler ama 'Fatih’e olan aşkı o kadar ağır basar ki, annesinin ne diyeceğini umursamadan onunla evlenir.
SILA TÜRKOĞLU KİMDİR
1999'da İzmir’de doğdu.
İzmir Bornovalı olan Sıla Türkoğlu oyunculuğa 19 yaşında başladı. Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi mezunu olan Sıla Türkoğlu, lise döneminde eş zamanlı olarak oyunculuk eğitimi almaya, henüz lise öğrencisiyken setlerde yer almaya başladı.
YAPIMLARI
• Kızılcık Şerbeti
• Ağlama Anne
• Yemin
• Emanet