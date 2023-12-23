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        Haberler Magazin Süperstar Ajda Pekkan'dan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi - Magazin haberleri

        Süperstar'dan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi

        'Kızılcık Şerbeti'nde Ajda Pekkan sürprizi... Pekkan, Ankara'daki konserinde sahneden yaptığı açıklamalarla 'Kızılcık Şerbeti'ne övgüler yağdırdırken 29 Aralık'ta yayınlanacak yeni bölümde konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçtiğini söyledi; "Herkesin izlemesini tavsiye ediyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2023 - 11:06 Güncelleme: 23.12.2023 - 12:03
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        • 1

          Türk pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, Kerkisolfej Organizasyonun düzenlediği etkinlikte Ankara Ato Congresium’da sahne aldı.
          Ajda Pekkan, soğuk havaya rağmen konser alanını dolduran binlerce hayranına gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti. Pekkan, kendine has olan tarzı ile yine hayranları tarafından çok beğenildi. Bitmek bilmeyen enerjisiyle sahnede adım atmadık yer bırakmayan Ajda Pekkan, yorumunu danslarıyla ritim tutarak Ankaralı hayranlarına keyifli bir akşam yaşattı.

        • 2

          Kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranının yeni yılını erkenden kutlayan Ajda Pekkan, “Yeni yıl hepimize sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirsin. En büyük temennim ise savaşların olmadığı masum insanların ve küçük çocukların ölmediği bir yıl olmasını dilerim” dedi.

        • 3

          Yaklaşık iki buçuk saat boyunca sahnede kalan Ajda Pekkan, alkışlar eşliğinde indiği sahneden müzikseverlerin yoğun isteği üzerine tekrar sahneye çıkarak bis yaptı.

        • 4

          Öte yandan reyting şampiyonu 'Kızılcık Şerbeti'nin 29 Aralık’ta yayınlanacağı yeni bölümünde konuk oyuncu olarak rol alacağının müjdesini sahneden veren Ajda Pekkan; “Herkesin izlemesini tavsiye ediyorum” dedi.

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