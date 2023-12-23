Türk pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, Kerkisolfej Organizasyonun düzenlediği etkinlikte Ankara Ato Congresium’da sahne aldı.

Ajda Pekkan, soğuk havaya rağmen konser alanını dolduran binlerce hayranına gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti. Pekkan, kendine has olan tarzı ile yine hayranları tarafından çok beğenildi. Bitmek bilmeyen enerjisiyle sahnede adım atmadık yer bırakmayan Ajda Pekkan, yorumunu danslarıyla ritim tutarak Ankaralı hayranlarına keyifli bir akşam yaşattı.