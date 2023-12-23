New York'a Türk emniyet müdürü: İdris Güven

Askeri rütbe sisteminin kullanıldığı NYPD’deki Polis Akademisi'nde terfi töreni yapıldı.

19 yıldır teşkilat içinde değişik alan ve mertebelerde görev yapan Güven, NYPD’de, Türkiye’deki polis teşkilatı sisteminde 3. sınıf emniyet müdürü pozisyonuna denk gelen yarbay (Deputy inspector) rütbesine getirildi.

"NYPD'NİN 180 YILLIK TARİHİNDE BİR İLK"

Terfi töreninden sonra AA’ya konuşan Güven, 1978 İstanbul doğumlu olduğunu, 13 yaşından beri ABD’de yaşadığı anlatarak, “Bugün özel bir tören için buradayız. NYPD’nin yaklaşık 180 yıllık tarihinde ilk defa (bir Türk olarak) 3. sınıf emniyet müdürü rütbesine yükseldim.” dedi.

Güven, ailesi ile kendileri ve Türk toplumu adına mutlu bir gün yaşadıklarını belirterek, “Çünkü biz de burada artık varız. Benim gibi Türkiye’den gelip, çocukluğunu Türkiye’de geçirmiş bir insanın Amerika’da bu rütbeye ulaşmış olması da iki ülke ilişkilerinin ne kadar sıcak olduğunun göstergesidir.” dedi.