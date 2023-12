21. yüzyılda cinsiyete dayalı ücret eşitsizliğine dair çabalar halen sürse de 2022 yılında kadınlar aynı işi yaptıkları erkek iş arkadaşlarından ortalama yüzde 17 daha kazandı. Bu sene cinsiyete dayalı gelir adaletsizliğine ilişkin en çarpıcı olayı ise Google'a açılan davada gördük.

Ekim ayında teknoloji devi Google'a dava açan Türk kadın yönetici Ülkü Rowe hem Türkiye hem de dünya gündemine oturdu. Google Cloud mühendislik direktörü Ülkü Rowe, Google'a gelir adaletsizliği, cinsiyet eşitsizliği gerekçeleriyle açtığı davayı kazanmasının yanında teknoloji devinden 1.1 milyon dolar tazminat kazandı.

Geçtiğimiz aylarda dünya gündeminde en çok konuşulan kadınlardan biri olan Ülkü Rowe'un ismini birçoğumuz bu tarihi dava sayesinde duyduk. Peki Ülkü Rowe, Üsküdar'dan Google'a giden yolda neler yaşadı?

"LİSEDE EN BÜYÜK HAYALİM KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİYDİ"

Rowe, hayatını ve cinsiyet eşitsizliğine dair verdiği mücadeleyi Kadın Gücü Zirvesi'nde anlattı. Üsküdar'da büyüyen Rowe, Üsküdar Amerikan Lisesi'nde okurken bilgisayarla tanıştı. Burada en çok hayal kurmayı öğrendiğini ve en büyük hayalinin de kadın-erkek eşitliği olduğunu söylüyor.

Ancak Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun olup Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne başladığında şunu fark etti: "Gerçek hayat benim lisede gördüğüm gibi değilmiş, ben kız lisesinden erkek üniversitesine gelmiştim."

Rowe, 1995 yılında eğitimine Fulbright bursuyla ABD'de devam etti, University of Illinois at Urbana-Champaign’de Bilgisayar Bilimi alanında yüksek lisans yaptı. O dönem akademisyen olma hayaliyle ve bu alanda en iyi üçüncü üniversite olduğu için University of Illinois at Urbana-Champaign'e giden Rowe, gittiği bölümde hiçbir kadının olmamasıyla bir hayal kırıklığı daha yaşadı.

REKLAM

"Bilgisayarı çok seviyorum, bilgisayarın en çok da insan problemi çözme pratiğini seviyorum" ifadeleriyle işine olan sevgisini anlatan Rowe, kariyerine sanal gerçeklik alanıyla devam etmeyi tercih etti. O günleri, "Daha bilgisayar teknolojisinin yeni yeni geliştiği bir dünyada sanal gerçeklik konusuna odaklanmak için biraz erken davranmışım" ifadeleriyle anlattı.