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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı

        Son dakika haberi MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı

        Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda 6 asker şehit düştü, 1 asker yaralandı. Operasyonda 7 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 22:26 Güncelleme: 23.12.2023 - 02:20
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        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi. Bakanlık, başlatılan operasyonda 7 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        MSB, Irak'ın kuzeyinde 22 Aralık Cuma günü bölücü terör örgütünün saldırısı ve sonrasındaki temasta 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

        AA'nın haberine göre; Bakanlık yeni açıklamayla yaralı 4 askerden 3'ünün de şehit olduğunu duyurdu.

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        Siyasilerden şehit askerler için başsağlığı mesajları
        Siyasilerden şehit askerler için başsağlığı mesajları

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Irak'ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3'ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükselmiştir. Operasyonlar devam etmektedir."

        Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askere de acil şifa dileğinde bulunuldu.

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        ŞEHİT EVLERİNE ATEŞ DÜŞTÜ

        ZONGULDAK: Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın şahadet haberi babaocağına ulaştı. Şehidin acı haberi, Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde yaşayan eşi Seda Yazıcı, annesi Miyase ve kardeşlerine İlçe Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Esat Can Öztürk tarafından verildi. Acı haberle büyük üzüntü yaşayan aile, taziyeleri kabul etti. Şehit Yazıcı´nın 11 kardeşten 9´uncusu olduğu öğrenilirken, 4 ay önce evlendiği ve eşinin 3 aylık hamile olduğu belirtildi. Şehidin cenazesinin memleketi Gümüşhane´nin Şiran ilçesi Telme köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

        MALATYA: Irak'ın kuzeyindeki üsse PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen 3 askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın (22) acı haberi Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan aileye ulaştı. İlçe Kaymakamı Erkan Savar, Alacakapı Mahallesinde bulunan aileye acı haberi ulaştırırken şehidin anne ve babasının Umre için Mekke'de oldukları öğrenildi. Geçtiğimiz yıl göreve başladığı belirtilen şehidin bir kardeşinin de TSK'da görevli olduğu öğrenildi. Aslen Bingöl'ün Karlıova ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehidin cenazesi ise Malatya'nın Battalgazi ilçesinde defnedilecek.

        Acı haberi duyan şehidin yakınları gözyaşlarına boğulurken sokak itfaiye ekiplerince Türk bayrakları ile donatıldı. Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın bir süre önce sosyal medya hesabında yayınladığı “şehit olursam bunu paylaşın” ifadesi ise yürekleri buruktu.

        TOKAT: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda 3 askerin şehit olduğunu ve 4 askerin yaralandığı açıklamasının ardından saldırıda şehit düşen Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyü nüfusuna kayıtlı olan Sözleşmeli Piyade Er Yasin Karaca'nın şehadet haberi baba ocağına ulaştı.

        Şehidin şehadet haberini babası Ahmet Karaca ve annesi Zahide Karaca'ya Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük verdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin evli olmadığı ve 7 kardeşi olduğu öğrenildi. Şehidin cenaze töreninin yeri ve tarihi hakkında ailesinin karar vereceği öğrenildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

        DENİZLİ: Şehit Piyade Uzman Çavuş Serinkan'ın şehadet haberi askeri yetkililer tarafından Tavas ilçesi Yorga Mahallesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, baba Ali ve anne Rabia Serinkan ile yakınlarını protokol üyeleri ve askeri yetkililer sakinleştirmeye çalıştı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

        Ayrıca şehit Serinkan'ın ağabeyi Hüseyin Serinkan'ın da 2016 yılında Suriye El-Bab bölgesinde meydana gelen bir çatışmada yaralanarak gazi olduğu öğrenildi.

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        #MSB
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