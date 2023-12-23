Siyasilerden şehit askerler için başsağlığı mesajları

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Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan hain saldırıda 6 askerimiz şehit oldu. Saldırısı sonrası şehit düşen askerlerimiz için siyasilerden başsağlığı mesajları geldi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: DERİN TEESSÜRLE ÖĞRENDİK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Savunma Bakanlığımızın paylaştığı çok üzücü bir haber var. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 3 kahraman Mehmetçiğimizi şehit verdiğimizi ve 4 Mehmetçiğimizin yaralı olduğunu derin teessürle öğrendik" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Yılmaz, "Savunma Bakanlığımızın paylaştığı çok üzücü bir haber var. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 3 kahraman Mehmetçiğimizi şehit verdiğimizi ve 4 Mehmetçiğimizin yaralı olduğunu derin teessürle öğrendik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı kahraman Mehmetçiklerimizin tahliye ve tedavilerini kurumlarımız yakından takip ediyor. İlgililer çok yakından sahayla ilgileniyorlar. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Bu hadiseler bizi derinden üzmektedir. Bu aynı zamanda terörle mücadele kararlılığımızı da arttırarak devam ettirecektir" dedi.

MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı Haberi Görüntüle

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İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X üzerinden yayınladığı mesajında "Milletimizin Başı Sağ Olsun

Irak’ın kuzeyinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, kahraman ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.Şehitlerimizin makamları âli olsun" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN: Irak’ın kuzeyinde şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve yaralanan kahramanlarımıza şifa diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Terör örgütleri ve uzantılarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: Pençe harekat bölgesinde bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine başsağlığı diliyorum. Çatışmada yaralanan Mehmetçiklerimize de acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin kahraman evlatlarının gayretiyle, son terörist de etkisiz hale getirilene kadar Türkiye’nin terörle mücadelesi devam edecektir.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TAZİYE

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler için bir taziye mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Irak'ın kuzeyinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN: Şehadete yürüyen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MEHMET ÖZHASEKİ: Hain terör örgütü tarafından Irak'ın kuzeyinde düzenlenen saldırıda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum.

Rabbim, yaralı askerlerimize acil şifalar versin. Şehitlerimizin mekânı cennet, makamları âli olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: Pençe Kilit Operasyonu sırasında yaşanan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, milletimize baş sağlığı diliyorum. Mekânları Cennet-i âlâ olsun. Çatışmada yaralanan askerlerimiz var. Temennimiz, kahraman evlatlarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşması.

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AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ: Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.

Yaralı Mehmetçiklerimizin bir an evvel sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: Aziz milletimizin başı sağ olsun. Irak'ın kuzeyinde hain teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU: Irak’ın kuzeyinde yaşanan çatışmada 3 kahraman Mehmetçiğimizin şehit olduğunu, 4 kahraman Mehmetçiğimizin ise yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrendim.

Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun, yaralılarımıza Allah acil şifalar versin.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FATİH KACIR: Aziz Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır; yaralı Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.

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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN: Irak’ın kuzeyinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY: Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK: Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun…

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER: Irak’ın kuzeyinde teröre şehit verdiğimiz kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralanan Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun...

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan üç askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.