Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın: "Şehit olursam bu görüntüyü paylaşın!"
Irak'ın kuzeyinde, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın acı haberi, Malatya'ya ulaştı. Şehit Taşkın'ın, sosyal medyada, "Şehit olursam bu videoyu da paylaşın" dediği görüntüler yürekleri yaktı!
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın, şehit oldu.
4 ÇOCUĞUN EN KÜÇÜĞÜYDÜ
DHA'da yer alan habere göre şehidin Malatya nüfusuna kayıtlı olduğu ve 4 çocuktan en küçüğü olduğu belirtilirken, anne ve babasının 4 gün önce umreye gittiği öğrenildi.
GEÇEN YIL GÖREVE BAŞLADI
Şehit Taşkın'ın geçtiğimiz yıl göreve başladığı ve bir kardeşinin de TSK'da görev aldığı öğrenildi. Şehit Taşkın'ın cenazesi bugün düzenlenen cenaze töreni sonrası şehitlikte toprağa verileceği bildirildi.
PAYLAŞIMI YÜREKLERİ YAKTI
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın (22) sosyal medyada "Şehit olursam bu videoyu da paylaşın" dediği görüntüler, yürekleri kavurdu.