Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa TELEFONDA ÖLÜM | Son dakika haberleri: Gözde Karamus ölürken annesiyle konuşuyormuş!

        Gözde ölürken annesiyle konuşuyormuş!

        İzmir'de, boşanma aşamasındaki eşi 30 yaşındaki Serdar Karamus tarafından parkta tabancayla sırtından ve başından vurularak öldürülen tekstil firması çalışanı 29 yaşındaki Gözde Karamus'un cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Kızının 3 ay önce boşanma kararı alıp, yanlarında yaşamaya başladığını ve olay anında annesiyle telefonda konuştuğunu anlatan Gözde Karamus'un 70 yaşındaki babası Yüksel Madi, "Annesi resmen cinayet anını telefonda dinlemiş. Kızımı, evimizin önündeki parkta katletti. Böyle katliam, böyle vahşet mi olur?" diye gözyaşı döktü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 08:27 Güncelleme: 23.12.2023 - 08:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gözde ölürken annesiyle konuşuyormuş!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde olay, önceki akşam saat 18.00 sıralarında Yalı Mahallesi 6434 Sokak'taki Sedat Kahraman Parkı'nda meydana geldi.

        PARKTA BİR ARAYA GELDİLER

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, boşanma aşamasında olan tekstil firması çalışanı Gözde Karamus (29) ile bir süredir işsiz olduğu öğrenilen Serdar Karamus (30) parkta bir araya geldi.

        GÖZDE'Yİ SIRTINDAN VE BAŞINDAN VURDU

        Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Bir süre sonra Serdar Karamus yanındaki tabanca ile eşini sırtından ve başından vurup, ardından aynı silahla kendini başından vurdu.

        YÜKSEK LİSANS YAPIYORDU

        Üniversite mezunu olduğu ve yüksek lisans yaptığı öğrenilen Gözde Karamus, kanlar içerisinde yerde kaldı. Çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Gözde Karamus, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Serdar Karamus ise ağır yaralı olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Serdar Karamus'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        DEFALARCA ŞİDDET GÖRMÜŞ

        Kızının Serdar Karamus ile 3 yıldır evli olduğunu belirten Yüksel Madi, evli kaldıkları süre boyunca defalarca şiddet gören kızı Gözde'nin 3 ay önce Serdar Karamus'la ayrılmaya karar verip, yanlarında yaşamaya başladığını anlattı.

        "YAŞADIĞI IZDIRABI ANLATMIYORDU"

        Gözde'nin yaşadıklarını Serdar Karamus'un tehditleri nedeniyle uzun süre kendilerinden sakladığını ve şiddet gördüğünü sonradan öğrendiklerini ifade eden Madi, "Kızımı yaşadıklarını anlatmaması ve kendisinden ayrılmaması için bizleri öldürmekle tehdit etmiş. Kızım bize 3 ay önce ayrılmak istediğini söyledi.

        "ÜZERİNE SICAK SU DAMLATIYORMUŞ"

        Biz eşiyle gayet güzel anlaşıyorlar sanıyorduk. Meğer işkence görüyormuş. Çaydanlıkla üzerine sıcak su damlatıyormuş. Bazen bağlayıp, 'Git çalış, bundan sonra beni çalıştırmayacaksın' diyerek dövüyormuş. Bize anlattığında kanımız dondu. Kızıma işkence ettiği için cehennem hayatı yaşattığı için ayrılmak istiyordu" ifadelerini kullandı.

        "EN BÜYÜK CEZAYI VERSİNLER"

        Gözde'nin annesiyle parkta cep telefonuyla konuşurken öldürüldüğünü söyleyen Madi, "Kızım parkta annesiyle telefonda konuşurken öldürülmüş. Annesi resmen cinayet anını telefonda dinlemiş. Kızımı, evimizin önündeki parkta katletti. Böyle katliam, böyle vahşet mi olur? Seni istemeyeni niye öldürüyorsun? Böyle insanlara en büyük cezayı versinler."

        BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

        Gözde Karamus'un cenazesi yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. İngiltere'de yaşayan bir ablası olduğu öğrenilen Gözde Karamus'un bugün Karşıyaka ilçesinde toprağa verileceği ifade edildi.

        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma!
        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gözde Karamus
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Halasını sokak ortasında satırla öldürdü, kendini yaraladı
        Halasını sokak ortasında satırla öldürdü, kendini yaraladı
        30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği
        30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği
        Şimşek: Türkiye'nin risk primi düştü
        Şimşek: Türkiye'nin risk primi düştü
        BMGK'den Gazze kararı
        BMGK'den Gazze kararı
        Emniyet müdürüne darp şikayeti
        Emniyet müdürüne darp şikayeti
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Prag saldırganı başka cinayetlerden de mi sorumlu?
        Prag saldırganı başka cinayetlerden de mi sorumlu?
        Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı!
        Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı!
        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Damla Ersubaşı'ndan o görüntülere yanıt
        Damla Ersubaşı'ndan o görüntülere yanıt
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Habertürk Anasayfa