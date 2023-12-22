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        Haberler Gündem 3. Sayfa PARKTA CİNAYETİ | Son dakika: İzmir'de korkunç olay! 29 yaşındaki Gözde Karamuş parkta katledildi

        29 yaşındaki Gözde'yi parkta katletti!

        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 29 yaşındaki Gözde Karamuş, parkta buluştuğu boşanma aşamasındaki eşi 30 yaşındaki Serdar Karamuş tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Ardından aynı tabancayla kendi başına ateş eden Serdar Karamuş ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 08:20 Güncelleme: 22.12.2023 - 08:32
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        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma!
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        İzmir'de yürek yakan olay, saat 18.30 sıralarında Yalı Mahallesi 6434 sokak Sedat Kahraman Parkı'nda meydana geldi.

        BOŞANMA AŞAMASINDA PARKTA BULUŞMA

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, boşanma aşamasında oldukları ve bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenilen Karamuş çifti konuşmak üzere parkta buluştu.

        TABANCA İLE ATEŞ ETTİ

        Çift arasında burada çıkan tartışma sırasında Serdar Karamuş, üzerinde bulunan tabanca ile çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Gözde Karamuş'a (29) ateş etti.

        KENDİSİNİ DE VURDU

        Eşi kanlar içerisinde yere yığılırken, Serdar Karamuş bu kez kendi başına dayadığı tabancayı ateşledi.

        GÖZDE OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Parkta bulunan vatandaşları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle kapattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gözde Karamuş'un hayatını kaybettiği, Serdar Karamuş'un ise yaralı olduğu belirlendi.

        KATİL ZANLISI TEDAVİ ALTINDA

        Durumu ağı olan Serdar Karamuş, çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Gözde Karamuş'un cesedi ise olay yerindeki incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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        #Gözde Karamuş
        #Son dakika haberler
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