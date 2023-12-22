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        Haberler Spor Basketbol Diğer Eurocup'ta vize skandalı: Bursa ekibi deplasmana 5 kişi gitmek zorunda kaldı... - Basketbol Haberleri

        Eurocup'ta vize skandalı: Bursa ekibi deplasmana 5 kişi gitmek zorunda kaldı...

        Bursa Uludağ Basketbol, oyuncularına ve teknik ekibe vize çıkmadığı için EuroCup Women'daki London Lions maçına sadece 5 oyuncusuyla gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 11:30 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:30
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          Eurocup Kadınlar Play-off 1.tur maçında vize skandalı yaşandı....

          ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursa Uludağ Basketbol, Eurocup Kadınlar Play-off 1.tur mücadelesinde karşılaştığı İngiltere ekibi Londan Lions maçına teknik ekibi olmadan 5 oyuncusuyla çıktı.

        • 2

          Bursa Uludağ Basketbol, oyuncuların bir kısmına ve teknik ekibe vize çıkmadığı için EuroCup Women'daki London Lions maçına sadece 5 oyuncusuyla gitti. Kenarda kimse olmadan maça çıkan Bursa Uludağ'da Eda Şahin de sakat olmasına rağmen maçı sekerek tamamladı. Temsilcimiz, mücadeleden 122-63 mağlup ayrıldı.

          Bursa'da oynanan ilk maçı London Lions Basketbol 77-53 kazanmıştı.

        • 3

          Bursa Uludağ'dan yapılan açıklama şu şekilde:

          "Tarafımızca tüm işlemler süresi içerisinde yapılmış olmasına rağmen müsabakanın gerçekleştirileceği ülke federasyonu ile büyükelçiliği yardımcı olmayacaklarını, vizelerimizi yetiştirmeyeceklerini tarafımıza bildirerek bugünkü mağduriyetimize sebep olmuşlardır. Sporcularımızın hepsinin pasaportlarının tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olmasına, İngiltere'nin vize zorunluluğu bulunması sebebiyle vize muafiyeti olan 5 oyuncumuzu maça çıkmak üzere Londra'ya göndermiş olmamıza rağmen, bu durum kabul görmemiştir. Tüm çabamıza rağmen 5 oyuncumuz dışında diğer oyuncularımızın vizelerinin İngiltere Büyükelçiliği tarafından onaylanmaması ve sürüncemede bırakılması sebebiyle bugün yapılacak olan müsabakaya takımımız katılım sağlayamamaktadır. Bu durumun yaşanmaması adına tüm çabamızın ve gayretimizin sonuçsuz kalması, hali hazırda bugün müsabakaya yalnız 5 oyuncumuz ile katılmamız sebebiyle madden ve manen uğrayacağımız zararın sorumlusunun biz olmadığımızı, takımımız adına tüm özveri ile çalışmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyuna bildiririz."

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