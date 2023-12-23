Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi öne çıkan isimler, dikkat çeken istatistikler...

İSMAİL KARTAL-OKAN BURUK

İsmail Kartal: Fenerbahçe'de sezon başında 3. kez teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal, geride kalan süreçte oynattığı hücum futboluyla taraftarın sevgisini kazandı. Kartal'lı Fenerbahçe, bu sezon derbi maçlarda 1 galibiyet, 1 de mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor'a Kadıköy'de 3-2 yenilen sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı ise deplasmanda 3-1 mağlup etti. Kartal, F.Bahçe'nin başında G.Saray'la 3'ü Süper Lig, 1'i ise TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 4 kez karşılaştı. Kartal'ın öğrencileri, ligde 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 2014'teki TFF Süper Kupa'da ise penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük kurdu.

Okan Buruk: Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın başında şampiyonluk sevinci yaşayan Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında 2 Fenerbahçe derbisine çıktı. Buruk, yönetimindeki Cimbom, geçen sezon Fenerbahçe ile yaptığı iki derbiden de 3-0'lık zaferle ayrıldı. Okan Buruk'lu Galatasaray, bu sezon ise Trabzonspor ve Beşiktaş'la oynadığı 2 derbiyi de kazanmayı başardı. İki maçı da evinde oynayan Cimbom, Trabzonspor'u 2-0, Beşiktaş'ı ise 2-1 mağlup etti.