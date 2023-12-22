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        Haberler Gündem 3. Sayfa Olaylı Göztepe-Altay maçı sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım! - Son dakika haberi

        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!

        İzmir'de, Göztepe ile Altay arasındaki olayların çıktığı derbiye ilişkin Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ı işaret fişeğiyle yaralayan tutuklu sanık Furkan Ersanlı, "Yaşanan kazadan dolayı özür dilerim. 13 aydır büyük mağduriyet yaşıyorum. İstemediğim olay hayatımda istemediğim sonuçlara yol açtı. Şimdi tahliye olsam hakkımda açılmış olan 1-2 milyon liralık tazminatı ödemek için ömür boyu çalışmak zorundayım. Nişanlımla ayrıldım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, 23 kişinin yargılandığı davanın tek tutuklu sanığı olan Ersanlı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 15:12 Güncelleme: 22.12.2023 - 15:45
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        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
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        Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe ve Altay arasında, geçen yıl 27 Kasım'da oynanan derbide, Altay tribünlerinden atılan işaret fişeğiyle, Göztepeli taraftar Mehmet Çakır yaralandı.

        KORNER DİREĞİYLE KALECİYE VURDU

        DHA'da yer alan habere göre bu sırada Göztepe tribünlerinden sahaya atlayan Mehmet Nihat Aydın da korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu.

        20 TARAFTAR TUTUKLANDI

        Olaylar nedeniyle maç, tatil edildi. Derbi sonrası başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Mehmet Nihat Aydın ile Altay tribünlerindeki Furkan Ersanlı, D.D., K.E., E.Y., H.Ç., M.E.K., A.G., H.K., M.Y., S.H., Ç.K., E.E., A.B., Ş.P., Ö.U., Ü.T., T.G., G.A.A ve E.K. tutuklandı. U.M.K., F.Ö., Y.A., N.A.D. ve F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        15 YIL HAPİS İSTENDİ

        Kaleci Ozan Evrim Özenç'e korner direğiyle saldıran Mehmet Nihat Aydın hakkında, İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olaylar nedeniyle her 2 takımı da hükmen mağlup saydı. Soruşturmanın ardından diğer şüpheliler hakkında da İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

        İŞARET FİŞEĞİ ATANA 23 YIL İSTENDİ

        İddianamede, savcı, Furkan Ersanlı'nın tribünde planlı ve kararlı şekilde, işaret fişeğini binlerce kişinin bulunduğu Göztepe tribünlerine doğru hedef gözetip, ateşleyerek, 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak ve kullanarak müsabaka düzenini bozmak', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarını işlediğinin altını çizdi. Ersanlı için bu suçlardan 23 yıla kadar hapis cezası istendi.

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        TEK TUTUKLU KALDI

        Savcı; Ç.K., E.E., K.E., E.Y., D.D., H.Ç., M.E.K., S.H., A.B., A.G., H.K., Ö.U., Ş.P., Ü.T., T.G., G.A.A., E.K., M.Y., F.E., N.A.D., Y.A. ve F.Ö.'nün de 'Kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım'dan cezalandırılmalarını talep etti. Öte yandan sanıkların 'Tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak', 'Tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarında kullanarak müsabaka düzenini bozmak' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından cezalandırılmaları istendi. Süreç içinde Furkan Ersanlı hariç tüm sanıklar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        "ÖMÜR BOYU ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM"

        Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ersanlı'nın yanı sıra tutuksuz sanıklar ve avukatlar katıldı. Duruşmada söz alan Ersanlı'nın avukatı müvekkilinin tahliyesini talep etti. Söz verilen tutuklu sanık Ersanlı da mağdur olduğunu söyleyerek, "Yaşanan kazadan dolayı tekrar özür dilerim. O gün orada 3 tane otobüs vardı. Başka otobüse binsem bu olay yaşanmayacaktı.

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        "NİŞANLIMLA AYRILDIM"

        13 aydır büyük mağduriyet yaşıyorum. İstemediğim olay hayatımda istemediğim sonuçlara yol açtı. Nasıl olduğunu hâlâ idrak edemiyorum. Askerden geldim. Hayat kurup evlenmek üzereydim. Şimdi tahliye olsam hakkımda açılmış olan 1-2 milyon liralık tazminatı ödemek için ömür boyu çalışmak zorundayım. Nişanlımla ayrıldım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

        Sanığın savunmasının ardından arar karar açıklandı. Ersanlı'nın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, eksik belgelerin tamamlanmasına hükmedip duruşmayı erteledi.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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