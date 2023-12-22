Türkiye'nin dört bir yanındaki müzeleri evde gezebilirsiniz

CUMHURİYET MÜZESİ - ANKARA

Cumhuriyet Müzesi ya da II. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası, 1923 yılında Mimar Vedat Tek tarafından Cumhuriyet Halk Fırkası toplantı yeri olarak tasarlandı. Ancak o dönem I. TBMM binası yeterli gelmeyince meclis binası olarak düzenlendi ve 18 Ekim 1924 tarihinde hizmete açıldı. Bina; Türk Siyasi tarihinde önemli yeri olan II. TBMM, 1924-1960 yıllarında Atatürk ilke ve devrimlerinin gerçekleştirilmesi, önemli yasaların çıkarılması, uluslararası anlaşmaların imzalanması ve çok partili sisteme geçiş gibi Türkiye siyasi tarihinin önemli olaylara tanıklık etti.

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