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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Galatasaray’a karşı seriyi bitirmek istiyor - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Galatasaray’a karşı seriyi bitirmek istiyor

        Süper Lig'de Galatasaray ile oynadığı son 2 lig maçını kaybeden Fenerbahçe, rakibine karşı lig tarihinde üst üste 3 mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertliler, taraftarının desteği ile derbiyi kazanarak liderliği perçinlemek ve sarı-kırmızılıların serisini sonlandırmak istiyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 10:45 Güncelleme: 23.12.2023 - 10:45
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        Fenerbahçe kötü seriyi bitirmek istiyor!
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        Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00’da Galatasaray’ı konuk edecek. 2023-2024 sezonuna galibiyet serileriyle başlayan iki takım zirve yarışını kıyasıya sürdürürken, derbi öncesi iki takım da aynı puanda yer alıyor. Ezeli rakipler 16 maçta 14 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 43 puan topladı. Fenerbahçe averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

        GEÇEN SEZON 2 MAÇI DA KAYBETTİ

        Galatasaray ile oynadığı son iki Süper Lig karşılaşmasını kaybeden Fenerbahçe, rakibi karşısında lig tarihinde üst üste 3 mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertliler, 23 Nisan 2017’de kazandığı lig maçı sonrası 21 Kasım 2021’e kadar 8 lig maçında galibiyet hasreti yaşadı. Bu süreçte oynanan karşılaşmaların 6’sı berabere sonuçlandı. Geçtiğimiz sezon iki müsabakada da sarı-kırmızılılar sahadan 3-0’lık skorlarla galip ayrıldı.

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        FRED VE MERT HAKAN CEZALI

        Ligin 17. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, 4-3’lük galibiyet elde ederken, müsabakayı 9 kişi tamamladı. Müsabakanın uzatma dakikalarında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinde oynayamayacak.

        4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

        Fenerbahçe’de derbi öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde; İrfan Can Kahveci, Miguel Crespo, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde ceza sınırında yer alan oyuncular. Bu futbolcular, derbide sarı kart görmesi halinde İstanbulspor ile oynanacak lig maçında cezalı duruma düşecek.

        2020 YILINA KADAR 20 YIL SAHASINDA RAKİBİNE KAYBETMEDİ

        Fenerbahçe, Kadıköy’de Galatasaray’a 2000’li yıllarda büyük bir üstünlük kurdu. 22 Aralık 1999’da sahasında 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, daha sonra 20 yılı aşkın süre ezeli rakibine kaybetmedi. Bu süreçte oynanan lig maçlarında 14 galibiyet, 5 beraberlik alan sarı-lacivertliler, 10’unda ise kalesini gole kapatmayı başardı. 23 Şubat 2020’de oynanan lig maçında ise kazanan sarı-kırmızılılar oldu. Müsabakayı 3-1 kazanan Galatasaray, galibiyet hasretine son verdi.

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        KADIKÖY'DE SON 10 MAÇ

        İki ezeli rakiplerin Kadıköy’de oynadığı son 10 lig maçında ev sahibi Fenerbahçe’nin 4, Galatasaray’ın ise 3 galibiyeti bulunurken, 3 mücadele de berabere sonuçlandı. Ülker Stadyumu’nda oynanan son 10 maç şöyle:

        10.11.2013

        Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

        08.03.2015

        Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 0

        25.10.2015

        Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1

        20.11.2016

        Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

        17.03.2018

        Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

        14.04.2019

        Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1

        23.02.2020

        Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

        06.02.2021

        Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1

        10.04.2022

        Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

        08.01.2023

        Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3

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