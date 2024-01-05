Ali Koç Habertürk TV'ye konuk oluyor

➡️Riyad'da neler oldu?

➡️Takımlar sahaya neden çıkmadı?

➡️Adım adım kriz nasıl geldi?

➡️Kriz sonrası yaşananları nasıl değerlendiriyor?#NedirNeDeğildirÖzel'de bu akşam 22:00'de @ersoyakif1 soruyor; Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç yanıtlıyor. pic.twitter.com/PPv0gH2xaE