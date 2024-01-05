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        Haberler Gündem Hava Durumu İstanbul'a kar yağışı yolda! Hüseyin Öztel'den İstanbul'a kar uyarısı: Salı ve çarşamba gününe işaret etti! - İstanbul hava durumu

        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!

        İstanbul, heyecanla yağacak karı beklerken, Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, önümüzdeki hafta İstanbul'da salı ve çarşamba günlerine dikkat çekerek kar uyarısında bulundu

        hoztel@haberturk.com
        Giriş: 05.01.2024 - 15:48 Güncelleme: 05.01.2024 - 15:56
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        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
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        Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, önümüzdeki hafta İstanbul için salı ve çarşamba günü kar uyarısında bulundu.

        Sıcaklığın tüm yurtta ve mega kentte düşeceğini söyleyen Öztel, özellikle Anadolu'da kar yağışının etkili olacağı bilgisini verdi.

        SİBİRYA'DAN GELEN SOĞUK HAVA DALGASI

        Öztel yarın içinse lodosa dikkat çekti ve hava ile deniz yolculuğu yapmayı düşünenleri uyardı. Öztel, Sibirya'dan beklenen soğuk hava dalgasının ülke genelinde de etkili olacağını belirtirken Ocak ayının 13-14'ünden sonra da kar ihtimalinin öngörüldüğünü vurguladı.

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        AKOM DA UYARIDA BULUNMUŞTU

        Dün AKOM tarafından yapılan açıklamada da pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların düşeceği ve İstanbul'da yüksek kesimlerle birlikte kıyı kesiminde kar yağışı beklendiği açıklanmıştı. Sıcaklıkların 5-8 derece azalarak önümüzdeki hafta 2-3 dereceye kadar ineceği belirtilmişti.

        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı! Haberi Görüntüle
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        #istanbul kar
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