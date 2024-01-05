İran'daki terör saldırılarıyla bağlantılı bazı kişiler gözaltına alındı

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, saldırılara sahne olan Kirman eyaletinde açıklama yapan Vahidi, "İstihbarat ekipleri, Kirman'daki terör patlamalarına karışan kişiler hakkında çok güzel ipuçları buldu ve bu olayda rolü olan bazı kişiler gözaltına alındı." dedi.