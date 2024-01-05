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        Haberler Gündem Güncel Çamaşır suyu servis edildi! Çamaşır suyunu içen 2 yaşındaki minik Leyla ölümden döndü

        Çamaşır suyu servis edildi! Çamaşır suyunu içen 2 yaşındaki minik Leyla ölümden döndü

        Ankara'da bir termal otelde Türk kahvesi siparişi veren aileye kahvenin yanında su yerine çamaşır suyu servis edildi. Durumdan habersiz aile, susadığı için 2 yaşındaki kızlarına servis edilen suyu içirdi. Nefes alamayan leyla Y., hastaneye kaldırıldı. Aile, suç duyurusunda bulundu. Minik Leyla'nın annesi korkunç anları Habertürk'e anlattı

        bgencturk@cyh.com.tr
        Giriş: 05.01.2024 - 16:59 Güncelleme: 05.01.2024 - 16:59
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        Su yerine çamaşır suyu servis edildi! 2 yaşındaki Leyla ölümden döndü
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        Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir termal otelde, İstanbul'dan tatil için gelen aile, inanılmaz bir olay yaşadı.

        Aile, otel restoranında Türk kahvesi sipariş ettiklerinde, 2 yaşındaki kızları Leyla'ya yanlışlıkla çamaşır suyu servis edildi. Durumun farkına varmayan aile, Leyla'ya su sandıkları çamaşır suyunu içirdi ve kızları nefes alamaz hale geldi. Minik çocuk hemen hastaneye kaldırıldı.

        İddiaya göre temizlik görevlisi, pet şişede bulunan çamaşır suyunu mutfak tezgahına koydu. Garson da su sandığı çamaşır suyunu çocuğa getirdi.

        Minik Leyla'nın annesi Zeynep Y., yaşadıkları korkunç anlara yönelik Habertürk'e açıklamalarda bulundu.

        "ÇAMAŞIR SUYU OLDUĞUNU TAHMİN ETMEMİZ İMKANSIZ"

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        Zeynep Y., “Pet şişeye çamaşır suyunu boşaltıyorlar daha sonra tezgahın üstüne koyuyorlar. Daha sonra orada olduğunu unutuyorlar. O su şişesinden garson açıp bizim bardağımıza döküp üzerine de bir dilim limon koyup bize servis ediyor. Yani benim onun çamaşır suyu olduğunu tahmin etmem imkansız." diye konuştu.

        "ÇOK KORKTUK, HEMEN HASTANEYE KOŞTUK"

        Zeynep Y., "Leyla birden nefes alamadı, öksürmeye başladı. Su sandığımız şeyin aslında çamaşır suyu olduğunu anladık. Leyla ağzını tutamıyordu. Ağzında ödem oluştu dudakları ağzı şişti. Çok korktuk, hemen hastaneye koştuk." dedi.

        Minik Leyla'nın hastanedeki tedavisine yönelik Yeni, "Çok şükür ciddi bir sorun yok, ama daha kötüsü de olabilirdi" diye konuştu. Yeni, içilen çamaşır suyunun sanayi tipi olduğunu belirtti.

        AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

        Olaya ilişin aile, otel ve garson hakkında suç duyurusunda bulundu. Kızılcahamam Başsavcılığı tarafından "taksirle yaralama" soruşturması açıldı.

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