Kral Kupası'nda bir önceki turda Cadiz'i eleyen Arandina'nın stadının zeminindeki bozukluklar dikkat çekti. 7 Aralık tarihinde oynanan ve 2-1 Arandina lehine sonuçlanan maç, yağmurlu bir günde oynandı ve sahanın birçok noktası adeta göle dönmüş durumdaydı.