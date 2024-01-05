Arda Güler'i bekleyen tehlike! İlk maçına çıkacak ama...
Arda Güler'in İspanya Kral Kupası son 32 turunda oynanacak Arandina - Real Madrid maçında ilk sürelerini alması beklenirken, Arandina'nın saha zemini endişe yarattı. Öte yandan 18 yaşındaki milli yıldızımız Arda Güler, henüz Madrid ekibiyle süre alamasa da taraftarın nezdinde büyük bir krediye sahip...
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Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, İspanyol deviyle ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.
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Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Arda Güler'in İspanya Kral Kupası son 32 turunda oynanacak Arandina - Real Madrid maçında ilk sürelerini alması beklenirken, Arandina'nın saha zemini endişe yarattı.
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Kral Kupası'nda bir önceki turda Cadiz'i eleyen Arandina'nın stadının zeminindeki bozukluklar dikkat çekti. 7 Aralık tarihinde oynanan ve 2-1 Arandina lehine sonuçlanan maç, yağmurlu bir günde oynandı ve sahanın birçok noktası adeta göle dönmüş durumdaydı.
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Arda Güler'in ilk maçına böylesine kötü bir zeminde çıkacak olması ise talihsizlik olarak değerlendirildi.
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Öte yandan Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden 18 yaşındaki milli yıldızımız Arda Güler, henüz Madrid ekibiyle süre alamasa da taraftarda büyük bir krediye sahip...
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Sezon başında Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bedelle Real Madrid'e transfer olan ancak peş peşe sakatlıklardan dolayı maça çıkamayan Arda Güler, 1-0 kazanılan Mallorca mücadelesinde süre bekledi ancak kulübeye geri döndü.
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İSPANYOL MEDYASINDAN DESTEK
Teknik Direktör Ancelotti, "Arda, bugünümüz ve geleceğimiz. Süre bulacak. Copa del Rey maçında oynayabilir" dedi.
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Yaşananların ardından İspanyol medyasında ve taraftar forumlarında Türk yıldıza karşı büyük bir destek görüldü.
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İşte Arda Güler için yazılanlar...
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Sport: "Arda, kupa maçını bekleyecek. Ancelotti ona güveniyor."
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Bernabeudigital: "Arda ilk anını, taraftar dünya yıldızı adayını izlemeyi bekliyor."
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Soymadridista: "Pek çok kişi oynayacağını umuyor. Taraftarın sabrı ve desteği bozulmaz. Carlo onu hazırlıyor."
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Elfutbolero: "Taraftar heyecanla beklerken onu tercih etmeyen Ancelotti'ye karşı da soru işaretleri oluştu."
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Torcedores: "Carlo, Arda ile görüşüp güvence verdi. İtalyan hoca herkesten sabır istiyor."