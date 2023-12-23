Angelina Jolie: İnsan hakları kimin için var?

"GERÇEKTEN BUNUN BÖYLE OLACAĞINI DÜŞÜNDÜM"



Konuyla ilgili konuşan Angelina Jolie, "İnsan haklarına ilişkin bir fikir vardı. Buna göre haklar belirlenir, bir şeyler için dik durulur ve yapılması gerekenler yapılmayınca tepki olacağına dair bir fikrim vardı. Gerçekten bunun böyle olduğunu düşündüm. Hatta Birleşmiş Milletler'in de böyle olduğunu düşündüm" dedi.