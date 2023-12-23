Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Otobüs ile 2 TIR'ın karıştığı kazada ölü ve yaralılar var! - Şanlıurfa haberleri

        Otobüs ile 2 TIR'ın karıştığı kazada ölü ve yaralılar var!

        Şanlıurfa'da, yolcu otobüsü ile 2 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 10:29 Güncelleme: 23.12.2023 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otobüs ile 2 TIR'ın karıştığı kazada ölü ve yaralılar var!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yoğun sisin ve yağmurun etkili olduğu Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu bağlantı yolunda yolcu otobüsüyle aynı yöne seyir halindeki 2 TIR çarpıştı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        BİR KİŞİ ÖLDÜ, 15 KİŞİ YARALANDI

        Kazada yaralanan 16 kişi sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birisi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        YOL TRAFİĞE KAPANDI

        Kaza nedeniyle bağlantı yolunda ulaşım bir süre aksadı. Kazadan önce, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İddianame hazır! O taksici için 12 yıl istemi
        İddianame hazır! O taksici için 12 yıl istemi
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Otomatik silahla taramışlar! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        Otomatik silahla taramışlar! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        Fenerbahçe kötü seriyi bitirmek istiyor!
        Fenerbahçe kötü seriyi bitirmek istiyor!
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        "İnsan hakları kimin için var?"
        "İnsan hakları kimin için var?"
        New York'a Türk emniyet müdürü
        New York'a Türk emniyet müdürü
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Çocuklarda "RSV" vakaları arttı
        Çocuklarda "RSV" vakaları arttı
        Gözde ölürken annesiyle konuşuyormuş!
        Gözde ölürken annesiyle konuşuyormuş!
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Habertürk Anasayfa