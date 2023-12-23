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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den uyarı! Marmara'da fırtına Karadeniz'de sağanak ve kar yağışı uyarısı verildi - Son dakika hava durumu haberleri

        Meteoroloji'den uyarı! Marmara'da fırtına Karadeniz'de sağanak ve kar

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'da bugün akşam saatlerine kadar fırtına bekleniyor. Batı Karadeniz'de ise sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı yapılırken, yarın Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış ve kar bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 12:59 Güncelleme: 23.12.2023 - 13:02
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        Marmara'da fırtına Karadeniz'de sağanak ve kar
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        Marmara Denizi'nde fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış ve kar bekleniyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülüyor.

        Batı Karadeniz'de ise bu akşam saatlerinden itibaren Düzce ve Sinop'ta kuvvetli yağmur, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük'te kuvvetli yağmur ve yer yer karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor.

        Bolu'nun yüksekleri, Çankırı'nın kuzeyi, Düzce'nin doğu ve yüksekleriyle Zonguldak ve Bartın'ın iç ve yüksek kesimlerinde orta kuvvette ve yer yer kuvvetli kar, Kastamonu il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.

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        DOĞU KARADENİZ İÇİN SAĞANAK UYARISI

        Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış ve kar bekleniyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarın Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Artvin'in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli yağmur ile sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

        Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in 600-800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Artvin'in kuzey iç kesimlerinde (Arhavi'nin iç kesimleri, Murgul, Borçka) yoğun kar yağışı öngörülüyor.

        Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı alması beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı ile bölgenin yüksek ve dağlık kesimlerinde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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