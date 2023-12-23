Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk golün önemi büyük
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor. İşte detaylar...
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.
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Rekabette 29 yılı kapsayan son 60 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu.
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Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 14 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 24 karşılaşmayı kazandı.
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İki takım arasında yapılan son 60 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu.
Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.
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İki takım arasında 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Fenerbahçe, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı.
Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde yapılan son 60 lig mücadelesinin 9'u ise golsüz eşitlikle sona erdi.
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FENERBAHÇE ÖNE GEÇERSE PUAN VERMİYOR
Fenerbahçe, bu sezon Trendyol Süper Lig'de öne geçtiği tüm müsabakaları galibiyetle tamamladı.
Ligde şu ana dek 16 müsabakaya çıkan ve bunların 14'ünden galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, ilk golü bulduğu tüm müsabakaları kazandı.
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Fenerbahçe, yenik duruma düştüğü maçlardan Antalyaspor ve Karagümrük müsabakalarını galibiyetle tamamlarken, Trabzonspor'a ise mağlup oldu.
Sarı-lacivertliler, tek beraberliğini ise gol atamadığı Adana Demirspor maçında yaşadı.
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GALATASARAY'DAN DA BENZER PERFORMANS
Galatasaray, Trendyol Süper Ligde bu sezon ilk golü bulduğu maçların tamamından galibiyetle ayrıldı.
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Sarı-kırmızılı takım, ligde rakip fileleri havalandırdığı 14 müsabakanın tamamını kazanmayı bildi.
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Kalesinde ilk golü gördüğü MKE Ankaragücü maçını çevirmeyi bilen sarı-kırmızılılar, mağlup duruma düştüğü maçlar içinde sadece Hatayspor'a yenildi.
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