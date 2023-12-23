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        Haberler Gündem 3. Sayfa Barış Özdoğan 21 yaşındaydı... Otomatik silahla taramışlar! Yeni görüntü ortaya çıktı!

        Barış Özdoğan 21 yaşındaydı... Otomatik silahla taramışlar! Yeni görüntü ortaya çıktı!

        İstanbul'da, kız arkadaşını karşılamak için otelden çıkan 21 yaşındaki Barış Özdoğan hayatını kaybetmişti. Özdoğan'ın, otomatik silahla saldırıya uğradığı anlara ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 10:21 Güncelleme: 23.12.2023 - 10:21
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        Otomatik silahla taramışlar! Yeni görüntü ortaya çıktı!
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        İstanbul Sultangazi'deki Uğur Mumcu Mahallesi'nde dün saat 21.40 sıralarında meydana gelen saldırıda, kaldığı otele ziyarete gelen kız arkadaşını karşılamak için dışarı çıkan 21 yaşındaki Barış Özdoğan uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

        SİYAH BİR OTOMOBİLLE GELDİLER

        DHA'da yer alan habere göre saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir taksinin otele yaklaştığı, o sırada siyah renkli bir otomobilin taksinin önüne doğru yaklaştığı görülüyor.

        OTOMATİK SİLAHLARLA YAYLIM ATEŞİ

        Özdoğan'ın kız arkadaşının içinde bulunduğu taksiye yöneldiği anda ise, siyah renkli otomobilde bulunan saldırganların uzun namlulu silahla Özdoğan'a ateş ettiği görülüyor.

        AYNI ARAÇLA KAÇTILAR

        Olayın ardından saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden kaçarken, Özdoğan'ın kız arkadaşının içinde olduğu iddia edilen taksi de olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

        KATİL ZANLILARI ARANIYOR

        Polisin saldırganları yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.

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        #istanbul
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