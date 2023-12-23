Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Faslı Jamal Doumane'nin ölümüne neden olan taksici için 12 yıla kadar hapis istemi - Gündem haberleri

        Faslı Jamal Doumane'nin ölümüne neden olan taksici için 12 yıla kadar hapis istemi

        İstanbul Beyoğlu'nda Faslı Jamal Doumane'nin ölümüyle sonuçlanan kavgada, taksici Doğan Güç hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Doumane'nin avukatı iddianameye tepki gösterirken, Doğan Güç'ün "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanması gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 10:49 Güncelleme: 23.12.2023 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        İddianame hazır! O taksici için 12 yıl istemi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Beyoğlu'nda taksici Doğan Güç aracına almadığı gerekçesiyle tepki gösteren Fas uyruklu Jamal Doumane'yi darbederek ölümüne neden olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede, Doğan Güç'ün "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi. Doumane'nin avukatı Kerim Bahadır Şeker ise, "İddianamede savcı, boynuna, kafasına, direkt olarak yumruk ve tekme atma eylemleri gerçekleştirilmiş diyor. Ancak yine aynı savcı adli tıp raporunda kafaya aldığı darbe sonucu öldüğü belirtilmesine rağmen 'kasten yaralama neticesinde ölüme sebebiyet verme' suçundan 8 yıl ile 12 yıl arasında ceza istemiş. Bu iddianameyi kabul etmiyoruz. Sebebi de şu, burada insanlığa karşı bir suç işlenmiştir. Biz 'kasten öldürme' suçundan yargılanmasını istiyoruz" dedi.

        REKLAM

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Beyoğlu Kamer Hatun Mahallesi'nde Fas uyruklu Jamal Doumane'nin cadde üzerinde sanık Doğan Güç'ün kullanmış olduğu taksiye binmek için el kaldırdığı ancak taksinin durmadan yoluna devam ettiği sırada Doumane'nin taksinin bagaj kısmına eliyle vurduğu anlatıldı.

        İddianamede, taksici Güç'ün kısa süre sonra aracını sağa çekerek araçtan indiği ve direk olarak Jamal Doumane'ye saldırdığı ifade edildi. İlk olarak boğazını sıktığı, aralarındaki tartışmanın devam ettiği, müştekiye tekme attığı ve müştekinin Doğan Güç'e doğru yaklaştığı aktarıldı. Güç'ün kendisine yaklaşan Doumane'ye tekrar dönerek sert bir şekilde ittirmesiyle yere düştüğü ifade edildi.

        İddianamede kamera görüntülerinde müşteki ve şüphelinin birbirlerine yumrukla vurdukları, yere düşen Douamane'nin yere düştüğünde baygın olduğu, çevredeki vatandaşlar tarafından çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı ancak hastanede hayatını kaybettiği anlatıldı.

        ŞÜPHELİNİN ÖLDÜRME KASTININ OLMADIĞI, YARALAMA KASTIYLA HAREKET ETTİĞİ BELİRTİLDİ

        Şüpheli Doğan Güç'ün soruşturma aşamasında alınan ifadesinde, seyir halindeyken aracına zarar verilmesi nedeniyle aracından indiğini, müştekiye sözlü olarak tepki verdiğini ancak tekme ve yumruk attığını anlattı. Gül, sonrasında aracına dönmek için hamle yaptığını ancak Doumane'nin kendisine saldırmaya devam ettiğini ve alkollü olması nedeniyle dengesini kaybettiğini ifade etti.

        REKLAM

        İddianamede, şüpheli Doğan Güç'ün öldürme kastıyla hareket etmediği, yaralamak kastıyla hareket ettiği ancak olayın ölümle sonuçlandığı vurgulandı.

        ADLİ TIP RAPORUNDA KAFASINA ALDIĞI DARBE SONUCUNDA...

        İddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu raporunda ise Jamal Doumane'nin ölüm nedenin kafa travmasına bağlı beyin kanaması ve beyin doku hasarı sonucu olduğu belirtildi.

        TAKSİCİNİN 12 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

        İddianamede, şüpheli Doğan Güç'ün "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

        İddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheli Doğan Güç, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

        "BİZ 'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN YARGILANMASINI İSTİYORUZ"

        Doumane'nin avukatı Kerim Bahadır Şeker şunları söyledi:

        "Bu olayda kavgadan önce saldırı söz konusu. Saldırıya ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu ve iddianamedeki belirlemelerde o şekildedir. İddianamede savcı, boynuna, kafasına, direkt olarak yumruk ve tekme atma eylemleri gerçekleştirilmiş diyor. Ancak yine aynı savcı adli tıp raporunda kafaya aldığı darbe sonucu öldüğü belirtilmesine rağmen 'kasten yaralama neticesinde ölüme sebebiyet verme' suçundan 8 yıl ile 12 yıl arasında ceza istemiş. Bu iddianameyi kabul etmiyoruz. Sebebi de şu, burada insanlığa karşı bir suç işlenmiştir. Biz 'kasten öldürme' suçundan yargılanmasını istiyoruz. Biz İBB'ye başvuruda bulunduk ve UKOME'den taksi içerisindeki görüntüleri istedik ancak İBB tarafından taksi görüntülerinin olmadığı tarafımıza iletildi. Sonuç olarak 8 yıl ile 12 yıl arasındaki cezanın yatar infaz 4 yıl olacak. 4 yıl sonrada tutuklu kaldığı sürede göz önüne alındığında ilk duruşmada açık cezaevine geçecek. Hatta tahliyesi bile söz konusu olabilir. İddianameyi garemet olarak değerlendiriyoruz. Eksik değil tamamen yanlış hazırlanmış bir iddianame."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #taksici
        #son dakika haberi
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Otomatik silahla taramışlar! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        Otomatik silahla taramışlar! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        Fenerbahçe kötü seriyi bitirmek istiyor!
        Fenerbahçe kötü seriyi bitirmek istiyor!
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        New York'a Türk emniyet müdürü
        New York'a Türk emniyet müdürü
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Çocuklarda "RSV" vakaları arttı
        Çocuklarda "RSV" vakaları arttı
        Gözde ölürken annesiyle konuşuyormuş!
        Gözde ölürken annesiyle konuşuyormuş!
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Habertürk Anasayfa