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        Haberler Emlak Trabzon'da artan kiralar düğünleri iptal ettiriyor - Emlak Haberleri

        Trabzon'da artan kiralar düğünleri iptal ettiriyor

        Şehirde artan kiralarla ilgili konuşan Trabzon İnşaatçılar Emlakçılar-Esnaf ve Sanatkârlar Odası (TİNEMOD) Başkanı Ayhan Taflan "Trabzon son dönemde yüzde 288 oranındaki kira artışlarıyla maalesef Türkiye'de birinci oldu. Gönlümüz şunu arzu eder; Trabzon değil de hiçbir ilde yani 81 ilde bu artışlar olmasın. Şu an yaşadığımız en büyük sıkıntı düğün zamanı, gençlerin evlenme zamanları. Düğün salonları tutulmuş, davetiyeleri dağıtılmış organizasyonları yapılmış eşyaları alınmış her şey atıl olarak bir kenarda duruyor. Bu gençlerimiz kiralık ev bulamayınca düğün organizasyonları iptal etmek zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 08:16
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        Trabzon'da artan kiralar düğünleri iptal ettiriyor
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        Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon İnşaatçılar Emlakçılar-Esnaf ve Sanatkârlar Odası (TİNEMOD) Başkanı Ayhan Taflan, Trabzon’da aşırı kira artışları nedeniyle gençlerin düğün organizasyonlarını iptal etmek zorunda kaldıklarına dikkat çekti.

        Taflan “Trabzon son dönemde yüzde 288 oranındaki kira artışlarıyla maalesef Türkiye'de birinci oldu. Gönlümüz şunu arzu eder; Trabzon değil de hiçbir ilde yani 81 ilde bu artışlar olmasın. Şu an yaşadığımız en büyük sıkıntı düğün zamanı, gençlerin evlenme zamanları. Düğün salonları tutulmuş, davetiyeleri dağıtılmış organizasyonları yapılmış eşyaları alınmış her şey atıl olarak bir kenarda duruyor. Bu gençlerimiz kiralık ev bulamayınca düğün organizasyonları iptal etmek zorunda kalıyor. Günübirlik evler malumunuz üzere ülke genelinde de artış var ancak bölgesel ifade etmek gerekirse burada da çok ciddi anlamda günlük kiralık veriliyor. Mülk sahiplerine tavsiyem, lütfen bu gençlerimize sahip çıkalım yabancı ülkelerden gelen, Körfez ülkelerinden gelen turistler, misafirler bugün burada, yarın yoklar. En azından bu gençlerin önünü açalım konutlarımızı verelim, buralara yerleştirelim bu gençlerimiz mağduriyeti yaşamasınlar” dedi.

        'DEVLETİN VERGİ KAYBI VAR'

        Günübirlik evlerden ciddi anlamda kira alındığını bundan dolayı da devletin vergi kaybı olduğunu kaydeden Taflan “Maalesef sürüce baktığımız zaman günlük evlerden çok ciddi anlamda kira alınıyor. Burada kanunen yapmış oldukları yasal değil, devletin zararı var, vergi kaybı var. Bu anlamda ilgililerden bütün sorumlu olan kişilerden destek istiyoruz. Bir an önce yaşadığımız olumsuz tabloların düzelmesi dolayısıyla bunlar düzelmiş olursa en başta evlenecek olan gençlerimizin yerleşmede bir sorunları olmayabilir. Artık önümüzde okullar, üniversiteler açılacak. Fiyatlara baktığımız zaman Trabzon genelinde çok ciddi anlamda yüksek kira oranları var. Bu anlamda anne babalar, 81 ilden çocuklarını eğitimini sağlamak için gönderiyorlar. Bu çocuklar burada kiralar karşısında eğitim, barınma ihtiyaçlarını giderme hususunda nasıl hayatlarını idame ettirecek. Gelecek olan çocuklarımıza, öğrencilerimize toplum olarak el atılmasını istiyoruz” diye konuştu

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