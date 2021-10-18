AA

Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, otomotiv sektöründe geçen yıldan daha fazla bir talep olduğunu ancak çip sorunu nedeniyle stoklarda yeterli araç bulunmadığı için karşılanamadığını belirtti.

Yeni tip koronavirüs sürecinde yaşanan çip sorununun hala aşılamadığını söyleyen Bozkurt, çip tedariki sorununun son 6 ayda daha da büyüdüğünü aktardı.

Bozkurt, "Dünyadaki bazı çip üreticilerinde yaşanan üretim problemleri, üretimin yetmemesi ve birkaç çip üretimi yapan fabrikada çıkan yangınlar sebebiyle giderek büyüdü. İçinden geçtiğimiz süreçte maalesef artık tepe noktasına ulaştı. Özellikle otomotiv sektöründe çok hissediliyor ama aslında başka sektörlerde de etkileri devam ediyor. Şu an içinden geçtiğimiz süreçte bu durumun ne zaman tam anlamıyla çözüleceği konusu da maalesef henüz planlanmış değil. Herkes 7/24 çalışarak üretimin yeniden normal seyrine döneceği süreci planlamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Şu an iki senaryo üzerinde konuşulduğuna, iyi senaryonun birkaç ay içerisinde yavaş yavaş da olsa üretimin normal tempoya döneceği, kötü senaryonun ise Aralık 2022'ye kadar bu sıkıntının inişli çıkışlı bir üretim temposuyla devam edeceği yönünde olduğuna işaret eden Bozkurt, "Şu anda hangi senaryo daha yakın derseniz ben kişisel olarak ikisinin ortasında bir yerde olacak diye hissediyorum. Sanki gelecek yılın ortalarından sonra normale dönecekmiş gibi hissediyorum ama bunların hiçbiri net bilgiye dayalı şeyler değil, sadece kişisel tahminim. Umarız ki en kısa sürede çözülür" diye konuştu.

'OTOMOBİL SATIŞLARI GEÇEN YILI AŞACAKTI'

Sıfır otomobillere talep olduğuna ancak bunu karşılamakta güçlük çektiklerine dikkati çeken Bozkurt, "Çip krizi yılın yaklaşık 5 ayını hem de en çok satış yapılan 5 ayını etkilediği için şu an beklediğimiz kadar yüksek adetler olmayacak gibi görünüyor. Aslında kasım ve aralık ayında ne kadar otomobil üretilip, bizlere ulaştırılacağını bilemediğimiz için 'yıl sonu şu kadar adetle kapanır' diye tahmin yapmakta güçlük çekiyoruz. Geçen yıla göre bir miktar daha iyi yerde kapanma ihtimali olabilir ama her şey kasım ve aralık ayında gelecek ürün adedine bağlı. Yoksa bu sene geçen yıldan daha fazla otomobil satılacaktı ve otomotiv pazarı büyümüş olacaktı aslında. Ağustos ayında yapılan ÖTV barem güncellemesinden sonra birçok üründe 50-60 bin lira indirim oldu, talep ciddi anlamda arttı. ÖTV güncellemesinin olduğu günlerde maalesef çip krizi patlayınca, fabrikalar üretime dönemeyince elimizde stok olmadan yakalandık. Tam talebin patladığı dönem ürün olmadı, sektörde böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Geçen yıldan daha yüksek bir talep yaşıyoruz aslında. Umarız kısa sürede sorun çözülsün ve müşterileri otomobillere kavuşturalım" dedi.

Ali Haydar Bozkurt, sıfır otomobil almak isteyenlere de tavsiyede bulunarak, "İçinden geçtiğimiz süreçte şöyle söylüyorum, bugün araç almayı düşünen birisi aracı buluyorsa alsın, bu dönemi kaçırmasın. Çünkü hangi vadede araçların elimize ulaşacağını bilmiyoruz. Araçlar elimize ulaştığı dönem hangi kur seviyesinden fiyatlanacağını bilmiyoruz" görüşünü paylaştı.