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        Haberler Ekonomi Otomobil Toyota'nın satışları ilk kez 10 milyonu geçti - Otomobil Haberleri

        Toyata'nın üretimi arttı ama hedef tutmadı

        Toyota, 2023 mali yılı araç üretiminin yüzde 9,2 artışla 9,97 milyona yükseldiğini bildirdi. Japon firmanın, daha önce duyurduğu 10,1 milyonluk araç üretim hedefini tutturamaması dikkat çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 08:04 Güncelleme: 26.04.2024 - 08:05
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        Üretimi arttı ama hedef tutmadı
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        Japon üretici Toyota, açıklamasında Nisan 2023-Mart 2024 kapsamlı üretim, satış ve ihracat verilerini duyurdu.

        Buna göre Toyota'nın 2023 mali yılında araç üretimi önceki mali yıla yüzde 9,2 artışla 9,97 milyona yükseldi.

        Japon firmanın 2023 mali yılı kapsamlı daha önce duyurduğu 10,1 milyonluk araç üretim hedefi tutturulamadı.

        Deniz aşırı üretim yüzde 5 artışla 6,66 milyona yükseldi. Avrupa ve Kuzey Amerika menşeli talep, bu artışa etki etti

        Firmanın Japonya içi üretimi ise yüzde 18,7 artışla 3,31 milyona çıktı. Bu artışa Kovid-19 sonrası ülke içi araç talebinin normalleşmesi olumlu yansıdı.

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        KÜRESEL SATIŞLAR İLK KEZ 10 MİLYONU AŞTI

        Japon firmanın 2023 mali yılı küresel araç satışı, önceki mali yıla kıyasla yüzde 7,3 artışla 10,31 milyona yükseldi.

        Satış rakamı, Toyota tarihinde bir mali yıl kapsamlı ilk kez 10 milyona sınırını geçti. Deniz aşırı ve ülke içi satış performansı bu rekora katkı sundu.

        Deniz aşırı satışlar yüzde 7 artışla 8,78 milyona, Japonya içi satışlar da yüzde 8,7 artışla 1,53 milyona yükseldi.

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