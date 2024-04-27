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        Haberler Gündem Güncel Öğrenci midibüsü devrildi: 12 yaralı

        Öğrenci midibüsü devrildi: 12 yaralı

        Sakarya'da üniversite öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi, 12 kişi yaralandı. Öğrenciler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 18:35 Güncelleme: 27.04.2024 - 18:37
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        Öğrenci midibüsü devrildi: 12 yaralı
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, geziden dönen üniversite öğrencilerinin taşındığı midibüs, freninin boşalması sonucu şarampole devrildi. Kazada 12 öğrenci yaralandı.

        ​Kaza, saat 16.45 sıralarında Eskiyayla Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sakarya yönüne ilerleyen, üniversite öğrencilerinin taşındığı N.K. yönetimindeki 54 S 0579 plakalı midibüs, freninin boşalması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi.

        Fotoğraf: DHA

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        EKİPLER ÖĞRENCİLERİ ARAÇLARDAN ÇIKARDI

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Devrilen midibüste bulunan Sakarya Üniversitesi öğrencileri, ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada yaralandığı belirlenen 12 öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf: DHA

        Kazada yaralanan öğrencilerin Balıkesir Akçay'a gittikleri ve doğa yürüyüşünden döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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