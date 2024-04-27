Serenay Sarıkaya'nın eski ve yeni sevgilisi aynı karede
Serenay Sarıkaya'nın 2020'de ayrıldığı sevgilisi Cem Yılmaz ile yeni sevgilisi Mert Demir'in aynı karede yer aldığı görüntüler gündem oldu
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın, 2020'nin ocak ayında başlayan aşkları bir yılı doldurmadan ekim ayında sonlanmıştı. Serenay Sarıkaya, yakın zamanda da gönlünü müzisyen Mert Demir'e kaptırmıştı.
Mert Demir, geçtiğimiz yıl haziran ayında düzenlenen Power Türk Müzik Ödülleri töreninde Mabel Matiz ile birlikte 'En Güçlü Şarkı' ödülüne lâyık görülmüştü.
'Antidepresan' şarkısıyla ödülü kazanan Mert Demir ve Mabel Matiz'e ödüllerini Cem Yılmaz ile Ronit Hakko vermişti.
Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Cem Yılmaz ile yeni aşkı Mert Demir'in aynı karede olduğu görüntü, aylar sonra gündeme geldi.