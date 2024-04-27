Güzellik yarışmalarında yeni bir modeli temsil ettiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Rodriguez "Çok heyecanlıyım çünkü kadınların sadece fiziksel güzelliğe değil, başka bir değerlere sahip olduğu yeni bir süreci başlatıyoruz. Sanırım jüri üyeleri kendime olan güvenimi ve kendi kuşağımın kadınlarını temsil etme tutkumu gördüler" dedi ve şöyle devam etti:

"Arjantin'in kainat güzeli olmak için mücadele etmeye kararlıyım."