Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.915,62 %2,05
        DOLAR 32,5090 %-0,09
        EURO 34,7760 %-0,56
        GRAM ALTIN 2.438,67 %0,10
        FAİZ 44,70 %-0,42
        GÜMÜŞ GRAM 28,42 %-0,91
        BITCOIN 62.979,00 %-1,50
        GBP/TRY 40,6481 %-0,40
        EUR/USD 1,0693 %-0,34
        BRENT 89,50 %0,55
        ÇEYREK ALTIN 3.987,23 %0,10
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten KDV düzenlemesi açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması: 'Artış yapılmadı'

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Resmi Gazete'de yayımlanan KDV düzenlemesinin, işletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için yapıldığını açıkladı. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KDV artışı yapılmadı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 12:26 Güncelleme: 27.04.2024 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Resmi Gazete'de yayımlanan KDV düzenlemesine ilişkin açıklamada bulundu.

        Lokanta ve kafeler için KDV artışı kararı
        Lokanta ve kafeler için KDV artışı kararı

        Bakan Şimşek, gıdadaki KDV istismarını önlemeye yönelik Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemenin, işletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için yapıldığını söyledi.

        Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KDV artışı yapılmadı" dedi.

        Şimşek, "İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV’nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı. Bu konuda hassasiyet gösteren ve bizlere bilgi veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        Yapılan düzenleme ile, lokanta, kafe ve pastane gibi işletmeler sattıkları yiyecek ve içecekler için KDV'yi yüzde 10 olarak hesaplanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        ABD'den Ukrayna'ya Patriot sistemi yardımı
        ABD'den Ukrayna'ya Patriot sistemi yardımı
        İspanya'da gündem Arda Güler
        İspanya'da gündem Arda Güler
        Sahte kozmetik ürünleri ve güneş kreminde ambalaja dikkat!
        Sahte kozmetik ürünleri ve güneş kreminde ambalaja dikkat!
        Kemikleri bulunmuştu! Kimliği belirlendi!
        Kemikleri bulunmuştu! Kimliği belirlendi!
        "Napoli ile mi oynadı?"
        "Napoli ile mi oynadı?"
        Aralarında doktorlar da var! 38 şüpheli gözaltında! 'Yenidoğan' şebekesi!
        Aralarında doktorlar da var! 38 şüpheli gözaltında! 'Yenidoğan' şebekesi!
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        Tatil dolandırıcıları! 500 milyon lira...
        Tatil dolandırıcıları! 500 milyon lira...
        İşte derbinin 11'leri...
        İşte derbinin 11'leri...
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Çamaşır makinesine zarar verebilecek hatalar!
        Çamaşır makinesine zarar verebilecek hatalar!
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kamuda tasarruf açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kamuda tasarruf açıklaması
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Habertürk Anasayfa