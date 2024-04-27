Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Resmi Gazete'de yayımlanan KDV düzenlemesine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Şimşek, gıdadaki KDV istismarını önlemeye yönelik Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemenin, işletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için yapıldığını söyledi.

KDV artışı yapılmadı! İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV’nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı. Bu konuda hassasiyet gösteren ve bizlere bilgi veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. https://t.co/kiAlOfbRdK

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KDV artışı yapılmadı" dedi.

Şimşek, "İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV’nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı. Bu konuda hassasiyet gösteren ve bizlere bilgi veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan düzenleme ile, lokanta, kafe ve pastane gibi işletmeler sattıkları yiyecek ve içecekler için KDV'yi yüzde 10 olarak hesaplanacak.