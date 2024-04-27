2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
Mayıs ayıyla birlikte Hollywood'un geleneksel yaz sezonu başlıyor; geniş kitleye hitap eden büyük bütçeli filmler seyircilerle buluşuyor. Mehmet Açar, merakla beklenen ve önümüzdeki 4 ayda vizyona girecek 12 film seçti
- 1
Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık
(Kingdom of the Planet of the Apes)
2000’li yıllarda sıfırdan başlatılan ve gişelerde başarılı sonuçlara ulaşan yeni seri, 2017 yapımı ‘War for the Planet of the Apes’in devamı niteliğini taşıyan dördüncü filmle devam ediyor. İlk üç filmde yaşam öyküsünü izlediğimiz süper zeki maymun Sezar artık yok. Aradan 300 yıl geçmiş durumda ve evrim geçirmiş yeni nesil zeki maymunlar artık gezegene egemen olmuş durumdalar. Maymunların yeni kralı Proximus Sezar, insan uygarlığından kalma silahlarla diğer maymun klanlarını köleleştirmek için harekete geçiyor. İnsanlar ise vahşi ve ilkel bir hayat sürdürüyorlar. Senaryosunu Josh Friedman’ın yazdığı filmi Maze Runner üçlemesine imzasını atan Wes Ball yönetiyor. Seslendirme ve oyuncu kadrosunda Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon ve William H. Macy gibi isimler yer alıyor.
Gösterim tarihi: 10 Mayıs
- 2
Furiosa: Bir Mad Max Destanı
(Furiosa: A Mad Max Saga)
Dünya prömiyerini önümüzdeki ay Cannes Film Festivali’nde gerçekleştirecek film, 2000’li yıllar sinemasının en nitelikli aksiyonlarından biri olarak kabul edilen ‘Mad Max: Fury Road’da (2015) tanıdığımız Furiosa karakterinin gençlik yıllarını anlatıyor; Furiosa’nın güçlü ve cesur bir savaşçıya nasıl dönüştüğünü gösteriyor. Annelerin Yeşil Diyarı’ndan kaçırılan Furiosa, Savaş Lordu Dementus liderliğindeki motorcuların eline düşüyor. Çorak Topraklar'da ilerlerken, Ölümsüz Joe'nun yönettiği Kale'ye geliyor ve kendini bir savaşın ortasında buluyor. Yönetmen George Miller’in senaryosunu Nico Lathouris ile yazdığı; ilk filmde Charlize Theron’ın oynadığı Furiosa’nın çocukluğunu Alyla Browne, gençliğini ise Anya Taylor-Joy canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda Tom Burke ve Chris Hemsworth gibi isimlerin de yer aldığı filmi George Miller yönetti.
Gösterim tarihi: 24 Mayıs
- 3
Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç
(Bad Boys: Ride or Die)
1995’te başlayan ‘Bad Boys’ serisi, dördüncü filmle sürüyor. Miami’de çalışan polis detektifleri Mike Lowrey (Will Smith) ve Marcus Burnett (Martin Lawrence), polis teşkilatındaki rüşvet iddialarını araştırır; şefleri Conrad Howard’ın (Joe Pantoliano) uyuşturucu kartelleriyle iş birliği yapıp yapmadığını anlamaya çalışırlar. Ama düzenlenen bir tezgâh sonucu suçlu ve kaçak durumuna düşerler. Sonra da kendilerini aklamak ve olayı çözmek için işe koyulurlar. 2020’de gösterime giren ‘Bad Boys For Life’ı yöneten, kısaca Adil & Bilall olarak bilinen Adil El Arbi ve Bilall Fallah’ın yeniden kamera arkasına geçtiği filmin senaryosunu Chris Bremner yazdı. Yapımcıların, Oscar töreninde attığı tokat nedeniyle birçok projeden çıkarılan Will Smith ile devam edip etmeyeceği çok konuşuluyordu. Sonuçta hazırlıkları büyük oranda tamamlanan filme Will Smith ile devam kararı alındı. O yüzden, Will Smith’in kariyerindeki en önemli filmlerden biri haline gelmiş durumda. Filmde Smith’e serinin önceki halkalarında olduğu gibi yine Martin Lawrence eşlik ediyor.
Gösterim tarihi: 7 Haziran
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Ters Yüz 2
(Inside Out 2)
2015’in en çok hasılat getiren yedinci filmiydi ‘Ters Yüz’ (Inside Out). Aynı zamanda eleştirmenlere göre yılın en iyilerinden biriydi. Filmin içindeki bir sahnede Riley’nin yaklaşan ergenlik çağına vurgu yapıldığı için devam filminin geleceğine kesin gözle bakılıyordu. Pixar hiç acele etmedi ama beklentileri boşa çıkarmadı. İlk filmde, büyüme sancıları çeken Riley’nin beyninin içindeki kontrol odasını ele geçirmeye çalışan duyguların sayısı beşi geçmiyordu. Yeni filmde ise duyguların sayısı giderek artıyor ve işler feci şekilde karışıyor. Kelsey Mann’in yönettiği animasyon filminin senaryosunu Meg LeFauve yazdı.
Gösterim tarihi: 14 Haziran
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Sessiz Bir Yer: Birinci Gün
(A Quiet Place: Day One)
2018’de gösterime giren ve gişelerde elde ettiği başarının yanı sıra olumlu eleştiriler alan ‘Sessiz Bir Yer’in (A Quiet Place) devam filmi, 2 yıl sonra geldi. Filmlerde, Yeryüzü’nü işgal eden ve ses çıkaran her canlıya saldıran uzaylı yaratıklara karşı yaşam savaşı veren bir ailenin hikâyesini seyrediyorduk. ‘Spin-off’ ve ‘prequel’ olarak kabul edilen üçüncü filmde ise işgalin ilk günlerinde geçen farklı bir hikâye anlatılıyor. Başrollerini Lupita Nyong'o, Joseph Quinn ve Alex Wolff’un oynadığı filmde Djimon Hounsou ‘Sessiz Bir Yer 2’de ‘A Quiet Place Part II) canlandırdığı karakterle karşımıza geliyor. İlk iki filmin yönetmeni John Krasinski’nin yerini, senaryoyu da yazan Michael Sarnoski’nin aldığını belirtelim.
Gösterim tarihi: 28 Haziran
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Çılgın Hırsız 4
(Despicable Me 4)
2010’da başlayan seri, 14 yıl içinde iki Minyonlar filmiyle birlikte 6’ncı halkasına ulaşıyor. Başlangıçta büyük çaplı soygunlar yapan bir kötü adam olarak karşımıza gelen Gru, sonraki iki filmde iyilerin yanına geçti; serinin kahramanı oldu. Gru ve giderek büyüyen ailesi; mesai arkadaşları Minyonlar, kötülere karşı savaşan eşi Ajan Lucy, evlat edindiği üç kızı ve ailenin yeni üyesi Gru Jr., yeni filmde yeni bir tehditle karşı karşıya kalıyorlar. Cezaevinden kaçan suçlu Maxime Le Mal, sevgilisi Valentina ile birlikte Gru ve ailesini hedef alıyor. Chris Renaud ile Patrick Delage’nin yönettiği, Mike White ve Ken Daurio’nun yazdığı filmin orijinal seslendirme kadrosunda Steve Carell, Kristen Wiig, Will Ferrell, Joey King, Sofía Vergara ve Steve Coogan gibi isimler yer alıyor.
Gösterim tarihi: 5 Temmuz
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Deadpool & Wolverine
Marvel’ın ‘beraber ve solo’ filmleriyle tanınan iki süper kahramanı, Marvel Sinematik Evreni’nin içinde yer alacak ‘Deadpool & Wolverine’ ile karşımıza geliyorlar. Görevleri ise Marvel Sinematik Evreni’nin tarihini değiştirecek bir önem taşıyor. Sakin bir hayat yaşamak isteyen Wade Wilson / Deadpool, uzay zaman boyutları dışında faaliyet gösteren bürokratik bir kurum olan The Time Variance Authority (TVA) tarafından göreve çağrılıyor. Birlikte çalışacağı partneri ise Wolverine… Deadpool (Ryan Reynolds) ve Wolverine (Hugh Jackman) gibi iki süper kahramanı bir araya getiren filmi Shawn Levy yönetti. Senaryo ise Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick ve Zeb Wells’e ait. Süper kahraman filmlerini sevenler için 2024 yazının en iyi alternatiflerinden biri gibi görünüyor.
Gösterim tarihi: 26 Temmuz
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Harold ve Mor Tebeşir
(Harold and the Purple Crayon)
1990’lı yıllardan bu yana Hollywood’da farklı yazarlar ve yönetmenler tarafından geliştirilmeye çalışılan bir proje, nihayet seyircilerle buluşuyor. 1955’de yayımlanan, Crockett Johnson’ın yazdığı aynı adlı çocuk kitabından uyarlanan film, canlı çekimlerle animasyon formatını birleştirmesiyle dikkat çekiyor. Zachary Levi filmde, çocukluğundan beri sihirli mor tebeşiriyle çizdiği her şeyi gerçek kılabilen Harold karakterini canlandırıyor. Senaryosunu David Guion and Michael Handelman’ın yazdığı, Carlos Saldanha’nın yönettiği filmin hikâyesi, kitapta anlatılan olayların devamı olarak karşımıza geliyor. Zachary Levi’ye eşlik eden oyuncular arasında Lil Rel Howery, Benjamin Bottani, Jemaine Clement, Tanya Reynolds ve Zooey Deschanel var.
Gösterim tarihi: 2 Ağustos
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Borderlands
Aynı adlı video oyunundan sinemaya uyarlanan film, bilimkurgu – aksiyon türünde bir komedi. Yönetmen Eli Roth’un senaryosunu Joe Crombie ile yazdığı filmde, Cate Blanchett’in canlandırdığı kanun kaçağı Lilith, doğup büyüdüğü Pandora gezegenine döner. Evrenin en güçlü adamlarından biri olan Atlas’ın kayıp kızını bulmak için Claptrap adlı robotun da yere aldığı bir ekip kurar. Birbirlerine hiç benzemeyen insanlardan oluşan ekip, kayıp kızı bulabilmek ve evreni kurtarmak için uzaylı yaratıklar, canavarlar ve çok tehlikeli düşmanlara karşı savaşmak zorunda kalır. Blanchett’e eşlik eden oyuncu kadrosunda Kevin Hart, Jack Black, Edgar Ramírez, Ariana Greenblatt, Bobby Lee, Florian Munteanu, Gina Gershon ve Jamie Lee Curtis gibi isimler dikkat çekiyor.
Gösterim tarihi: 9 Ağustos
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Tuzak
(Trap)
M. Night Shyamalan’ın yazıp yönettiği gizemli bir gerilim filmi… ‘Kasap’ lakaplı seri katil Cooper, kızıyla birlikte pop star Lady Raven’ın (Saleka Shyamalan) konserine gitmeye karar verir. Ancak kısa sürede konserin, polis tarafından onu yakalamak için düzenlenen bir tuzak olduğunu keşfeder. Seri katil Cooper’ı Josh Hartnett’in canlandırdığı filmde Riley rolünde Ariel Donoghue’yü izliyoruz.
Gösterim tarihi: 9 Ağustos
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Alien: Romulus
Alien serisinde son olarak 2017 yılında ‘Alien: Covenant’ı seyretmiş, insanların ücra bir gezegende gizemli ve aşırı tehlikeli yaratıklara karşı verdikleri savaşa tanık olmuştuk. Fede Alvarez’in yönettiği ve senaryosunu Rodo Sayagues’le birlikte yazdığı ‘Alien: Romulus’un yapımcıları arasında daha önce serinin üç filmini yönetmen olarak imza atan Ridley Scott da var. ‘Alien’ (1979) ve ‘Aliens’ (1986) filmleri arasındaki dönemde yaşanan olayları anlatan filmde bir grup genç uzay kolonicisi, sahipsiz uzay istasyonunda evrenin en tehlikeli yaratıklarıyla karşılaşır ve yaşam savaşı vermek zorunda kalırlar. Filmin oyuncu kadrosunda Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn ve Aileen Wu gibi isimler yer alıyor.
Gösterim tarihi: 16 Ağustos
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Avcı Kraven
(Kraven the Hunter)
Sony’nin ‘Venom’la başlayıp ‘Madame Web’ ile devam eden Örümcek-Adam Evreni’nin (Spider-Man Universe) beşinci filmi, 2024 yazının süper kahraman filmlerinden biri. Bir Marvel kahramanı olan Avcı Kraven, yıllardır Hollywood’un radarındaydı. Sözgelimi, Sam Raimi, ona yöneteceği dördüncü Örümcek-Adam filminde yer vermeyi planlıyordu ama proje gerçekleşmedi. Avcı Kraven’ı canlandıran Aaron Taylor-Johnson, karakterini ‘doğal hayatın korucusu’ ve ‘hayvansever’ olarak tanımlıyor. Öyküsüyle ilgili henüz detaylı bilgiler gelmeyen filmde Ariana DeBose voodoo rahibesi Calypso’yu; Alessandro Nivola dönüşüm geçirebilen Rus kökenli Aleksei Sytsevich / Rhino’yu; Russell Crowe ise Kraven’ın babası Nikolai Kravinoff’u canlandırıyor. Filmin yönetmeni ‘Margin Call’ (2011) ve ‘All is Lost’ (2013) gibi filmleriyle tanınan, süper kahraman janrına yabancı olan J. C. Chandor…
Gösterim tarihi: 30 Ağustos
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